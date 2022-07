Giúp đỡ bạn mà tôi có chút bức bối

can not support type!!!

Câu chuyện liên quan đến hai người bạn khá thân của tôi, tôi giúp họ mà sau đó lại cảm thấy không thoải mái.

Người thứ nhất: Chúng tôi làm chung, cùng nộp đơn xin vào vị trí cao hơn trong công ty, tôi nhận được vị trí đó do có đủ bằng cấp hơn. Sau một tháng bạn tôi cũng được thăng chức cùng vị trí đó (bổ sung do thiếu người). Tuy nhiên bạn lại không có hai bằng cấp được yêu cầu đối với vị trí này, công ty cho phép bạn bổ sung sau. Ban đầu tôi thấy mừng cho bạn, rồi nhận ra trong công ty cũng có một người mới có đủ hai bằng cấp như trên nhưng do họ không nộp đơn xin ngay từ đầu nên công ty không biết. Lúc này tôi lại có cảm giác hơi bất công, dù biết bạn chỉ may mắn đúng thời điểm nên có được vị trí chứ không liên quan gì tới chuyện nhờ mối quan hệ.

Người thứ hai: Chúng tôi chơi thân bốn năm, công việc bán thời gian đầu tiên tôi là người giới thiệu cho bạn vào làm chung. Tôi thậm chí còn cho bạn xem đề thi thử vào công ty và nói cho bạn nghe về quy trình phỏng vấn. Làm được khoảng năm rưỡi thì tôi nghỉ và đi tìm việc chính thức do đã tốt nghiệp, bạn này tiếp tục làm ở chỗ cũ với mức lương bốn triệu đồng mỗi tháng. Sau khi tôi có việc ở chỗ mới đã nhắc nhở bạn thi lấy thêm bằng rồi tìm công việc chính thức khác để có tiền trang trải cuộc sống.

Suốt hai năm sau đó bạn vẫn làm ở chỗ cũ, không thi lấy bằng, cũng không tìm công việc mới, không nộp đơn xin việc ở bất kỳ nơi nào (có thể do nhà khá giả nên bạn không cần). Lúc chỗ tôi làm có tuyển thêm, tôi kêu bạn nộp đơn rồi nói cho bạn quá trình phỏng vấn sẽ hỏi những gì, cuối cùng bạn đậu. Lúc hỗ trợ cho bạn, tôi rất sẵn lòng và vui. Hôm nay nghĩ lại tôi cảm thấy cả hai công việc của bạn đều nhờ tôi giới thiệu chứ bản thân bạn không chủ động tìm việc cho mình.

Tôi biết giúp đỡ cho bạn là điều tốt, tuy nhiên bản thân cứ có cảm giác bức bối không thể nào diễn tả được. Nếu bạn thứ nhất có đầy đủ bằng cấp, bạn thứ hai ít nhất cũng chủ động tìm việc cho mình thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vui hơn khi giúp họ. Hay chỉ đơn giản là tôi đang quá ích kỷ?

Minh

