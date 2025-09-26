Giroud lập kỷ lục ở Europa League

PhápVới cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 80, tiền đạo 37 tuổi Olivier Giroud không chỉ mang về chiến thắng 2-1 cho Lille trước Brann Bergen trong ngày ra quân Europa League, mà còn đi vào lịch sử Cup châu Âu.

Trên sân nhà Pierre Mauroy hôm 25/9, Giroud vào sân thay Hamza Igamane ở phút 67 - khi Lille đang bị Brann Bergen cầm chân 1-1 và thi đấu bế tắc.

Cựu tiền đạo Arsenal và Chelsea chỉ cần 13 phút để tạo khác biệt. Từ quả tạt của Tiago Santos bên cánh phải, Giroud bật cao đánh đầu trước sự theo kèm của hai hậu vệ, tung lưới thủ thành Brann Bergen ấn định chiến thắng 2-1.

Với 38 tuổi 360 ngày, Giroud trở thành cầu thủ dự bị vào sân lớn tuổi nhất ghi bàn tại Europa League. Giroud - người sẽ bước sang tuổi 39 vào tuần tới - còn trở thành cầu thủ Pháp lớn tuổi nhất ghi bàn tại các Cup châu Âu, vượt qua kỷ lục tồn tại gần 60 năm của Rene Hauss (với 37 tuổi 306 ngày từ năm 1965).

Olivier Giroud bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng, trong trận Lille gặp Brann Bergen ở lượt đầu Europa League ngày 25/9/2025. Ảnh: Tribuna

Giroud cũng trở thành cầu thủ Pháp lớn tuổi thứ hai từng ra sân ở đấu trường châu lục, chỉ sau thủ môn Bruno Ferrero (39 tuổi 302 ngày) trong màu áo Fola Esch năm 1973.

Giroud từng khoác áo Arsenal, Chelsea, AC Milan, Los Angeles FC rồi gia nhập Lille ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trung phong người Pháp đã có ba bàn trên mọi đấu trường, gồm bàn mở tỷ số trong trận Brest 3-3 và ghi bàn duy nhất trong trận thắng Monaco 1-0 ở Ligue 1.

Bên cạnh Giroud, chiến thắng của Lille trước Brann Bergen đánh dấu màn trở lại đầy cảm xúc của Tiago Santos sau gần một năm dưỡng thương. Chính hậu vệ người Bồ Đào Nha đột phá bên cánh phải rồi tạt chuẩn xác để Giroud ghi bàn quyết định, khép lại buổi tối giàu cảm xúc cho đại diện nước Pháp.

Olivier Giroud mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: AP

Ở lượt đầu Europa League mùa 2025-2026, Aston Villa thắng Bologna 1-0, AS Roma hạ chủ nhà Nice 2-1, còn Salzburg thua đội khách Porto 0-1. Đáng chú ý nhất là việc Antony tỏa sáng với một bàn, một kiến tạo, giúp Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2.

Tương tự thể thức của Champions League, 36 đội dự Europa League 2025-2026 sẽ thi đấu và tính điểm cùng nhau ở một bảng, gọi là thể thức league. Mỗi đội sẽ chơi tám trận, tính điểm, chọn ra tám đội điểm cao vào thẳng vòng 1/8. Tám suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play-off giữa các đội đứng vị trí từ 9 đến 24, còn các đội đứng thứ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Hồng Duy tổng hợp