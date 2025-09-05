Giorgio Armani - huyền thoại thời trang

Bằng sự am hiểu tường tận các loại vải, nhà thiết kế Armani đã tạo nên cuộc cách mạng vest, tiên phong trong thời trang thảm đỏ.

Giorgio Armani qua đời ở tuổi 91 bên những người thân thiết hôm 4/9. Trong thông cáo, gia đình và nhân viên của nhà thiết kế Italy cho biết họ cảm nhận được khoảng trống lớn. Trong mắt những người ở lại, ông là người có tầm nhìn, đam mê và tận tụy, sống kỷ luật, tránh xa những cám dỗ phô trương.

Nhiều nhà tạo mốt, sao hạng A bày tỏ niềm tiếc thương trên trang cá nhân, như Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, vợ chồng David Beckham. Nhà thiết kế Donatella Versace viết: "Ngày hôm nay, thế giới đã mất đi một người khổng lồ. Ông đã làm nên lịch sử và sẽ được tưởng nhớ mãi mãi".

Armani tại show Haute Couture Xuân Hè 2025 Armani chào khán giả tại show Haute Couture Xuân Hè 2025 tháng 1. Đây là lần xuất hiện cuối cùng của ông trước công chúng trước khi qua đời. Video: Armani

Trong gần 65 năm sự nghiệp, Armani được ngưỡng mộ nhờ cách tiếp cận kinh doanh sắc sảo, độc đáo trong thời trang, nội thất, khách sạn, ôtô, hoa, nhà hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Khi còn trẻ, Armani đã sống cuộc đời phiêu bạt. Ông từng học y khoa năm 1956, ba năm sau bỏ học để nhập quân đội. Khi trở về, ông rẽ sang nghề trang trí cửa sổ tại La Rinascente ở Milan. Chính nơi ấy, ông học cách quan sát khách hàng, nắm bắt sự thay đổi trong nhu cầu và thói quen ăn mặc. Điều đó tạo nên tư duy mang tính cách mạng của ông sau này khi mở thương hiệu riêng năm 1975.

Giorgio Armani để lại di sản đồ sộ, trải dài suốt sáu thập niên với những thay đổi lớn về mặt xã hội và thẩm mỹ. Nếu Coco Chanel từng giải phóng phụ nữ khỏi corset, Armani cũng thực hiện một cuộc cách mạng tương tự với vest - trang phục thường mang tính nghiêm túc, gò bó và khô khan.

Selena Gomez tỏa sáng trong đầm của Armani ở tiệc hậu Oscar 2025 (trái) và AMAs 2011. Ảnh: AFP

Với chuyên môn về vải vóc, Armani đã tạo nên một dòng sản phẩm thời trang nam với đường cắt tinh tế, chính xác, có thể sản xuất hàng loạt. Ông "làm mềm" những bộ suit nam, để chúng không còn cứng nhắc mà trở nên uyển chuyển. Đồng thời, ông khiến quần áo nữ thêm mạnh mẽ bằng cách đưa vào đó cấu trúc của menswear, giúp phái đẹp bước vào nơi làm việc với phong thái tự tin.

Với Armani, vest không còn là bộ giáp nặng nề mà là phương tiện để cá nhân bộc lộ bản sắc. Tờ Conversation nhận xét Armani đã tạo nên "một cách mặc dễ dàng, tinh tế và đầy suy tư, nhưng không phô trương, vừa mạnh mẽ vừa kín đáo". Thập niên 1980, cùng làn sóng phụ nữ tiến vào môi trường doanh nghiệp, power suit của Armani trở thành tuyên ngôn thời trang. Nó khác xa những bộ váy cổ điển của thế hệ trước, khi vừa nữ tính vừa mang hơi thở bình đẳng.

Tầm nhìn của Armani còn thể hiện qua việc ông khai thác sức mạnh của Hollywood. Năm 1980, ông tài trợ các bộ vest cho tài tử Richard Gere đóng phim American Gigolo. Hình ảnh nam tính của Gere trong từng khung hình gây sốt, xa rời những khuôn mẫu cũ. Đó không chỉ là một màn quảng cáo không tốn phí mà còn là cú hích đưa Armani trở thành biểu tượng của thời trang Mỹ, lan sang cả châu Âu và thế giới.

Không dừng lại ở màn bạc, Armani nhìn thấy tiềm năng của thảm đỏ như một sân khấu toàn cầu. Với sự hỗ trợ của nhà báo Wanda McDaniel - vợ nhà sản xuất phim Albert S. Ruddy, Armani biến thảm đỏ ảnh thành công cụ marketing, mở ra kỷ nguyên mà thời trang, điện ảnh và các sự kiện đi kèm hòa làm một. Là một cây bút xã hội và có mối quan hệ tốt với giới thượng lưu Hollywood, McDaniel làm đầu mối liên lạc với lượng khách hàng đông đảo của Armani trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Armani và các sao ở Fashion Awards 2019 Các ngôi sao diện đầm của Armani, ủng hộ và chúc mừng ông nhận giải Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc của Hội đồng Thời trang Anh năm 2019. Video: Armani

Từ đó tới nay, Armani liên tục thống trị dòng thời trang này, khiến ông được mệnh danh là vua thảm đỏ. Đầm dự tiệc của ông dành cho các ngôi sao luôn là tâm điểm ở lễ trao giải Oscar, các phim điện ảnh và truyền hình, đáng chú ý là The Untouchables và loạt phim tội phạm thập niên 1980 Miami Vice. Nhờ chọn trang phục Armani, các sao Hollywood luôn được Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp. Tạp chí Women’s Wear Daily từng gọi Oscar năm 1990 là Armani Awards khi đông đảo diễn viên mặc đồ của ông.

Trong vòng 10 năm, ông đã trở thành nhà thiết kế châu Âu bán đồ chạy nhất ở Mỹ. Nhờ tên tuổi của ông, thành phố Milan nổi lên như một thế lực thương mại và sáng tạo đáng gờm trong làng thời trang thế giới, chỉ đứng sau Paris.

Nhưng Armani không chỉ tạo ra quần áo, ông tạo ra một tổng thể phong cách. Từ trang phục, kính mắt, mỹ phẩm, trang sức, nước hoa cho đến khách sạn, nhà hàng, nội thất, Armani định hình một thế giới trọn vẹn để người tiêu dùng bước vào. Năm 2000, triển lãm tại Bảo tàng Guggenheim ở New York không chỉ tôn vinh Armani như một nhà thiết kế mà như một nghệ sĩ đã biến thiết kế thành nghệ thuật sống.

Dấu ấn của Armani hiện diện ở mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp thời trang. Nhà thiết kế Valentino nói về người bạn hiếm hoi trong ngành: "Có một người tôi luôn coi là bạn, không bao giờ là đối thủ. Tôi chỉ có thể cúi đầu trước tài năng to lớn của ông. Những thay đổi mà ông đã mang lại cho thời trang và trên hết là lòng trung thành không lay chuyển của ông với một phong cách - phong cách của riêng ông".

Nhà thiết kế Giorgio Armani sinh năm 1934 tại Piacenza. Ảnh: AFP

Giorgio Armani nhận được nhiều giải thưởng danh giá, gồm Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italy năm 2021, Giải thưởng Thành tựu Trọn đời từ Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) năm 2002.

Trong những năm cuối đời, Armani vẫn đều đặn ra mắt bộ sưu tập tại Paris và Milan. Tháng 3, trên BBC, ông cho biết muốn làm nhòa đi sự rối ren của thế giới bằng một bộ sưu tập mới. Ông tin rằng thời trang có thể là liều thuốc xoa dịu.

Armani từng nói: "Tôi không bao giờ hài lòng. Tôi mãi mãi bất an và ám ảnh bởi sự hoàn hảo". Theo BBC, chính nỗi ám ảnh ấy đã tạo nên một di sản không thể phai nhòa.

