Giọng ca Trung Quốc hát 'Còn gì đẹp hơn'

Mao Jia Le, giọng ca 19 tuổi người Trung Quốc, được nhiều khán giả khen hát cảm xúc bài "Còn gì đẹp hơn" của tác giả Nguyễn Hùng.

Mao Jia Le hát 'Còn gì đẹp hơn' Mao Jia Le hát "Còn gì đẹp hơn" trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Video: Ban tổ chức cung cấp

Jia Le thể hiện tiết mục trong chung kết Tiếng hát Hà Nội, tối 9/12, giành giải Cảm hứng. Trên fanpage chương trình, video ca khúc đạt hơn 4.000 lượt thích. Nhiều khán giả khen thí sinh hát tiếng Việt tốt, truyền cảm. Anh cho biết yêu thích bài hát bởi ca từ hay, giàu ý nghĩa.

Còn gì đẹp hơn là ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, gây sốt thời gian qua. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng nhận xét tác phẩm hay từ tiêu đề, giai điệu đến nội dung. Mỗi câu hát đều giàu hình ảnh, dễ dàng khiến người nghe mường tượng về cuộc đời một người thanh niên yêu nước. Bài hát giành giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025.

Jia Le 19 tuổi, quê Hồ Nam, Trung Quốc, hiện là sinh viên khoa Việt Nam học, Đại học Hà Nội. Ở trường, anh tích cực ở nhiều hoạt động ngoại khóa, các hội thảo giao lưu văn hóa, tham gia cuộc thi Nói giỏi tiếng Việt.

Anh là một trong số thí sinh quốc tế vào chung khảo Tiếng hát Hà Nội, bên cạnh Elena Yugay, người Nga. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức cuộc thi nhận các giọng ca nước ngoài.

Mao Jia Le trên sân khấu chung kết. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong đêm diễn tối 9/12, Elena Yugay cũng gây ấn tượng với bài dân ca Nga Ôi trời chưa tối. Cô 35 tuổi, là vợ một cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Trước đây, cô từng làm việc cho dự án hạt nhân ở Ninh Thuận. Ở buổi chung kết phong cách nhạc nhẹ, cô hát Những giấc mơ dài của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Elena Yugay hát 'Những giấc mơ dài' tại Tiếng hát Hà Nội Elena Yugay hát "Những giấc mơ dài". Video: Ban tổ chức cung cấp

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 700 thí sinh trong, ngoài nước. Nội dung thi được chia theo phong cách: Nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian. Giải đặc biệt thuộc về Đào Lê Phương Chi, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ban giám khảo và các cố vấn chuyên môn gồm Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (trưởng ban), nghệ sĩ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Hà Thủy, Mai Hoa, Thanh Lam, Tấn Minh, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Tiếng hát Hà Nội (tên cũ là Tiếng hát truyền hình Hà Nội) ra đời năm 1994, do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức. Cuộc thi từng chắp cánh cho tên tuổi nhiều ca sĩ như Mai Hoa, Anh Thơ, Hồng Hạnh, Phương Anh, Minh Thu, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên. Năm ngoái, Nguyễn Mộc An, 23 tuổi, giành giải cao nhất.

Hà Thu