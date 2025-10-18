Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' nhận thí sinh nước ngoài

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" mùa mới nhận thí sinh nước ngoài, mục đích quảng bá nét đẹp văn hóa thủ đô.

Với vòng sơ khảo, người chơi quốc tế có thể gửi băng ghi âm, ghi hình. Khi vào bán kết, họ phải có mặt trực tiếp. Thí sinh thi chung, không chia bảng theo quốc tịch. Các giọng ca nước ngoài phải hát tiếng Việt. Theo ban tổ chức, hiện tại, họ đã nhận được hồ sơ của nhiều gương mặt đến từ các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Con số này sẽ được thống kê cụ thể trước khi cuộc thi khởi động.

Sơ khảo gồm hai đợt, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11. Sau đó, các thí sinh tham gia ba đêm bán kết và bốn đêm chung kết. Nội dung mỗi ngày thi được chia theo phong cách: Nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian. Để tăng tính giải trí, ban giám khảo đưa ra các thử thách như hát ngẫu hứng, chơi nhạc cụ, remix bài hát trong thời gian giới hạn.

Ca sĩ Mộc An - quán quân cuộc thi năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải đặc biệt trị giá 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và một xe ôtô. Ba giải nhất mỗi giải 100 triệu đồng. Các giải nhì, ba lần lượt nhận 50 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Ban giám khảo và các cố vấn chuyên môn gồm Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (trưởng ban), nghệ sĩ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Hà Thủy, Mai Hoa, Thanh Lam, Tấn Minh, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Tiếng hát Hà Nội (tên cũ là Tiếng hát truyền hình Hà Nội) ra đời năm 1994, do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức. Cuộc thi từng "chắp cánh" cho tên tuổi nhiều ca sĩ như Mai Hoa, Anh Thơ, Hồng Hạnh, Phương Anh, Minh Thu, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên. Năm ngoái, Nguyễn Mộc An, 23 tuổi, giành giải cao nhất.

Cô gái Hà Tĩnh về nhất 'Tiếng hát Hà Nội' Nguyễn Mộc An biểu diễn bài "Mênh mang một khúc sông Hồng" trong chung kết "Tiếng hát Hà Nội" 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp

Hà Thu