Giới siêu giàu đỏ mắt tìm máy bay chạy khỏi Dubai

Lo ngại xung đột leo thang, giới siêu giàu ở Dubai (UAE) chi hàng trăm nghìn USD thuê chuyên cơ hoặc lái xe xuyên đêm sang Arab Saudi để lánh nạn.

Giá thuê chuyên cơ tại vùng Vịnh đã tăng vọt lên mức kỷ lục khi các cư dân giàu có và giới điều hành cấp cao vội vã sơ tán sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Dubai và Abu Dhabi. Khi các cửa ngõ hàng không chính như Sân bay Quốc tế Dubai đối mặt với tình trạng đóng cửa hoặc gián đoạn nghiêm trọng, nhu cầu sơ tán tư nhân đã vượt xa nguồn cung.

Ameerh Naran, giám đốc điều hành hãng môi giới chuyên cơ Vimana Private, cho biết Arab Saudi hiện là lựa chọn khả dĩ duy nhất cho những ai muốn rời khỏi khu vực lúc này.

Khách hàng của các chuyến này bao gồm lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tài chính toàn cầu và những cá nhân giàu có đang trong kỳ nghỉ. Giá của một chuyến bay từ Dubai đi châu Âu lên tới 350.000 USD, gấp ba đến 6 lần. Thông thường, giá một chuyến bay tư nhân từ 15.000 đến 25.000 USD cho chặng ngắn (từ Dubai đi Riyadh hoặc Doha) và 60.000 đến 100.000 USD cho chặng sang châu Âu. Dù nhiều người sẵn sàng trả giá cao, số máy bay có thể phục vụ vẫn rất khan hiếm.

Mức giá "trên trời" này không chỉ do quy luật cung - cầu (nhu cầu quá lớn trong khi phi đội có sẵn cực kỳ mỏng), mà còn do các hãng vận hành máy bay tư nhân phải đối mặt với phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng vọt hoặc bản thân các chủ máy bay từ chối cho thuê máy bay bay vào vùng có xung đột.

Ian McCaul, đại diện công ty an ninh Alma Risk (Anh), cho biết đã tiếp nhận yêu cầu từ nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình, cá nhân đến các tập đoàn.

Giới siêu giàu ở Dubai sẵn sàng chi 350.000 USD để thuê máy bay riêng hoặc chấp nhận đi ôtô suốt 10 tiếng để tìm được rời khỏi khu vực này, khi lo ngại xung đột Trung Đông leo thang. Ảnh minh họa: Pexels

Riyadh - thủ đô của Arab Saudi trở thành điểm trung chuyển huyết mạch. Sân bay tại đây là một trong số ít nơi còn hoạt động. Theo Semafor, những cư dân bị kẹt tại Dubai, Abu Dhabi, Qatar và Bahrain đang lái xe đường dài đến Riyadh với hy vọng bắt được chuyên cơ hoặc các chuyến bay thương mại còn lại.

Để hỗ trợ lộ trình này, các công ty an ninh tư nhân đã thuê cả đội xe SUV để vận chuyển hành khách trên quãng đường 10 giờ từ Dubai đến Riyadh. Sân bay quốc tế King Khalid, cách trung tâm Riyadh 35 km, đã trở thành trung tâm chính cho các nỗ lực sơ tán này với 5 nhà ga kết nối đi châu Âu, Mỹ, châu Á và châu Phi.

Sức hút của lộ trình qua Riyadh còn đến từ việc Saudi Arabia nới lỏng quy định thị thực, cho phép nhiều quốc tịch nhận visa ngay tại điểm đến.

Đến nay, Riyadh phần lớn nằm ngoài tầm ngắm của các cuộc tấn công, giúp không phận luôn mở cửa. Điều này được cho là nhờ cam kết của Thái tử Mohammed bin Salman về việc không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận Arab Saudi để tấn công Iran.

Đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Dubai

Dubai - vốn được biết đến là biểu tượng của sự xa hoa - hiện trong tình trạng báo động đỏ. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đã gây hư hại cho sân bay, nhiều khách sạn hạng sang và các địa danh nổi tiếng. Sự việc này đã làm lung lay nghiêm trọng danh tiếng của Dubai như một "vịnh tránh bão" an toàn và bất khả xâm phạm.

Hàng loạt biểu tượng và trung tâm hạ tầng của thành phố đã bị rung chuyển trong các đợt tấn công trả đũa của Iran hôm 28/2, gây ra sự hỗn loạn diện rộng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm cảng Jebel Ali, khách sạn Burj Al Arab, Sân bay Quốc tế Dubai, đảo cọ Palm Jumeirah và Sân bay Quốc tế Zayed. Nhiều vụ nổ lớn gây hỏa hoạn, thương vong và khiến hoạt động bay bị đình trệ, dù Dubai không có bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ.

Nhiều hãng bay lớn như IndiGo, Akasa Air và Qatar Airways buộc dừng hoặc kéo dài thời gian hủy các chuyến bay đến Trung Đông. Ngay cả hãng hàng không chủ lực Emirates cũng phải tạm dừng hoạt động trước khi thông báo nối lại một số chuyến bay hạn chế.

Đến ngày 2/3, Bộ Quốc phòng UAE báo cáo có 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái đã bắn vào lãnh thổ nước này. Dù phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng vụ việc buộc cư dân, du khách và các nhà đầu tư phải đánh giá lại mức độ ổn định của "ốc đảo xa xỉ" này.

Minh Phương (Theo NDTV, Hindustan Times)