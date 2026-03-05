Giới siêu giàu chi hàng trăm nghìn USD rời khỏi Dubai

Nhiều người giàu chấp nhận chi số tiền khổng lồ để rời khỏi Dubai, khi thành phố hào nhoáng này hứng đòn tập kích từ Iran.

Dubai, thành phố sa mạc tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), từ lâu đã chào đón giới giàu có, những người bị thu hút tới đây bởi thuế thấp, mức độ an toàn cao, cuộc sống xa hoa, sang trọng và chính quyền thân thiện với doanh nghiệp.

Nhưng khi danh tiếng đó đang bị đe dọa bởi tên lửa Iran bay trên đầu, nhiều người sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để tìm đường rời đi, khi không phận tại UAE bị đóng cửa một phần.

Khói bốc lên gần sân bay Quốc tế Dubai của UAE hôm 1/3, sau đòn tập kích của Iran. Ảnh: AP

Evrim, bà mẹ hai con người Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết gia đình cô sống trong căn nhà ở Palm Jumeirah, quần đảo nhân tạo vốn là biểu tượng xa hoa bậc nhất của Dubai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đám cháy bùng lên từ khách sạn hạng sang gần nhà vì mảnh tên lửa Iran, vợ chồng cô bảo với nhau "đến lúc phải đi thôi".

Họ quyết định chi 200.000 USD để lên kế hoạch rời khỏi Dubai. Đầu tiên, gia đình Evrim lái xe 6 tiếng xuyên qua sa mạc để đến thủ đô Muscat của Oman. Từ đây, họ sẽ bay tới Geneva, Thụy Sĩ để lánh nạn cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

"Chúng tôi thực sự lo lắng, chủ yếu là vì lũ trẻ. Khi nghe thấy những tiếng nổ lớn đó, chúng đã rất sợ hãi", cô nói, nhắc đến việc tên lửa bị đánh chặn trên bầu trời Dubai.

Evrim tin rằng việc rời đi sẽ càng trở nên khó khăn hơn nếu xung đột kéo dài bởi Arab Saudi, quốc gia chiếm phần lớn không phận trong khu vực, có thể tham chiến.

Dubai lâu nay nổi tiếng là "sân chơi" của giới siêu giàu và người nổi tiếng, nơi có tòa nhà cao nhất thế giới, trung tâm thương mại khổng lồ với đường trượt tuyết trong nhà, các công viên giải trí quy mô lớn và những khách sạn tráng lệ.

Nhưng vị thế là trung tâm an toàn trong một khu vực đầy biến động của thành phố đang bị đe dọa.

Kể từ hôm 28/2, sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích Iran, UAE đã bị tấn công bởi hơn 800 UAV và 200 tên lửa, khiến 3 người thiệt mạng. Nước này đang là quốc gia bị tấn công nặng nề nhất trong chiến dịch trả đũa của Iran khắp Vùng Vịnh. Các sân bay và cơ sở dầu khí của UAE đều nằm trong số những mục tiêu bị UAV, tên lửa Iran đánh trúng.

Lo âu thường trực

Chính phủ một số nước đang điều máy bay đến Oman để sơ tán công dân, khi các chuyến bay thương mại rời UAE bị cắt giảm. Nhưng nhiều người giàu có đang tự tìm đường thoát thân cho mình.

"Nhu cầu rõ ràng đang tăng lên", Glenn Phillips, quản lý quảng cáo và quan hệ công chúng của Air Charter Service, đại lý chuyên cho thuê phi cơ riêng trọn gói, nói ngày 4/3. "Chúng tôi đã sắp xếp một số chuyến bay sơ tán và vẫn có thêm các chuyến khác trong cả hôm nay lẫn ngày mai, chủ yếu khởi hành từ Muscat, Oman, cho những người muốn rời khỏi Dubai".

Cao tốc vắng bóng xe cộ ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: CNN

Ông cho biết giá vé đang tăng vọt vì thiếu phi cơ, bởi nhiều chiếc đang bị kẹt tại những sân bay bị đóng cửa. Các đơn vị vận hành máy bay riêng cũng e dè khi cất cánh vì lo ngại về an ninh.

Phillips cho hay tuyến đường qua Oman là phổ biến nhất, nhưng tình trạng tắc nghẽn tại biên giới với UAE khiến mọi người phải chờ đợi từ 3 đến 4 tiếng mới có thể đi qua. Các chuyến bay sẽ càng ít hơn nếu xung đột kéo dài.

Theo Mike D'Souza, điều phối viên vận hành tại Indus Chauffeur, công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe cao cấp có tài xế riêng ở Dubai, nhu cầu thuê xe rời khỏi UAE đang tăng vọt trong giới nhà giàu đến từ các nước phương Tây.

Nhiều người đang tìm đường rời đi qua Arab Saudi, nơi các sân bay vẫn hoạt động, dù việc xin thị thực vào nước này là thách thức đối với một số người sơ tán.

Với những người có thu nhập khiêm tốn đang bị kẹt lại, hành trình tìm nơi an toàn còn gian nan hơn nhiều.

Ảnh vệ tinh chụp một khu công nghiệp tại Dubai chìm trong khói lửa sau khi bị trúng tập kích hôm 1/3. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông Anh sinh sống tại Dubai cùng vợ đang mang thai và cậu con trai ba tuổi cho biết việc đặt vé máy bay thương mại từ Muscat là cực kỳ khó khăn.

"Giá tăng vọt và chỗ ngồi biến mất nhanh chóng ngay khi bạn đang cố gắng đặt vé", anh nói. Cuối cùng họ cũng đặt được chuyến bay đến thành phố Hyderabad của Ấn Độ, rồi từ đó mới bay tiếp sang Thái Lan.

"Dù con trai tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là cháu cảm thấy bất an và vợ tôi cũng rất lo lắng", anh nói thêm. "Dẫu vậy, chúng tôi vẫn rất yêu Dubai và coi đây như ngôi nhà của mình. Cả gia đình chắc chắn sẽ quay lại sau khi em bé chào đời và tình hình ổn định hơn".

Vũ Hoàng (Theo AFP)