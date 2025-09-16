Giới hoạt động chính trị Mỹ thấp thỏm sau vụ ám sát Charlie Kirk

Vụ ám sát Charlie Kirk không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng mà các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Mỹ có thể đối mặt.

Cách đây hai thập kỷ, khái niệm "nhà sáng tạo nội dung" còn khá xa lạ với người Mỹ. Song ngày nay, những người làm công việc này đã trở thành một thế lực trên chính trường, khi làm chủ các kênh YouTube, Instagram hay X với hàng triệu người theo dõi, có khả năng thuyết phục đông đảo cử tri Mỹ ủng hộ một ứng viên nào đó trong các cuộc bầu cử.

Charlie Kirk là một trong số đó. Đồng sáng lập của tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) đã xây dựng tầm ảnh hưởng lớn trên các nền tảng podcast, sánh vai cùng những gương mặt nổi bật khác như Ben Shapiro hay anh em nhà Meiselas. Kirk được đánh giá là đã có vai trò rất quan trọng trong việc lôi kéo cử tri trẻ tuổi bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Thế nhưng, việc Kirk bị ám sát ngay tại buổi diễn thuyết ở Đại học Utah Valley ngày 10/9 đã giáng một đòn mạnh vào cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung chính trị ở Mỹ, khiến cả phe bảo thủ lẫn tự do phải lo lắng.

"Trưởng nhóm bảo vệ đã gọi điện cho tôi ngay khi vụ ám sát xảy ra", Glenn Beck, nhà bình luận chính trị bảo thủ, nói ngày 10/9, thêm rằng ông trước đó nhiều lần thúc giục Kirk xem xét lại mức độ đảm bảo an ninh. "Quá nhiều người trong chúng tôi đã không coi trọng vấn đề này".

Trong bối cảnh nền chính trị Mỹ ngày càng bị chia rẽ giữa phe bảo thủ và tự do, mạng xã hội đã trở thành diễn đàn tranh luận gay gắt giữa những người nổi tiếng với người hâm mộ hoặc phản đối họ. Nhiều nhà hoạt động chính trị đã nhận được những lời đe dọa bạo lực, nhưng thường không mấy bận tâm.

"Tôi đã làm việc với những người bảo thủ nổi tiếng trên truyền thông trong hơn 15 năm qua. Số lượng cũng như tần suất những lời dọa giết mà họ nhận được có thể khiến mọi người bị sốc", Alyssa Cordova, cựu phó chủ tịch công ty truyền thông The Daily Wire, nói.

Thành viên Câu lạc bộ Những người Cộng hòa trẻ tuổi New York tưởng nhớ Charlie Kirk tại New York, Mỹ ngày 12/9. Ảnh: AP

Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng và hiện là người dẫn chương trình podcast WarRoom, cho biết Charlie Kirk thường xuyên bị đe dọa. Tuy nhiên, Kirk vẫn cho rằng "bạn phải tiếp xúc với khán giả và truyền tải thông điệp dựa trên năng lượng từ đám đông".

Các sự kiện gặp người hâm mộ được xem là rất quan trọng với các nhà sáng tạo nội dung, khi chúng giúp họ có thêm nguồn thu nhập, củng cố vị thế và tạo dựng quan hệ tốt với người ủng hộ. Tuy nhiên, vụ ám sát Kirk sẽ khiến nhiều nhà hoạt động chính trị tự hỏi liệu họ có thể mạo hiểm tiếp tục làm điều đó hay không, khi rủi ro bạo lực từ đám đông ngày càng lớn.

"Sự việc làm thay đổi cách mọi người tương tác với khán giả của họ", ông Bannon nói.

Glen Kucera, người điều hành dịch vụ bảo vệ tại công ty an ninh Allied Universal, ngày 11/9 cho hay hơn 30 đại học đã liên hệ để thảo luận về vấn đề đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường học sau vụ ám sát.

Ở phía cánh tả, nhiều người cũng lo sợ nguy cơ bị trả đũa bằng bạo lực sau vụ ám sát Kirk. "Nguy cơ nhiều người tìm cách trả thù thực sự đáng lo ngại", Hasan Piker, một streamer nổi tiếng, nói trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 10/9.

Rất ít nhà sáng tạo nội dung hoặc địa điểm tổ chức sự kiện sẵn lòng chia sẻ về kế hoạch tăng cường an ninh trong tương lai, bởi lo ngại việc tiết lộ quá nhiều thông tin có thể đẩy họ vào nguy hiểm.

Caleb Gilbert, chủ tịch công ty an ninh White Glove Protection Group, nói rằng vụ ám sát Kirk là "hồi chuông cảnh tỉnh" với những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng từng coi nhẹ công tác bảo vệ. "Những người được chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo vệ đều đang đánh giá lại xem họ có thực sự an toàn hay không", ông nói.

Dean Withers, một streamer có tư tưởng cấp tiến với 4,4 triệu người theo dõi trên TikTok, ngày 12/9 cho hay lần đầu tiên trong sự nghiệp anh phải tìm đến chuyên gia tư vấn an ninh. Anh đặt ra cho họ hàng loạt câu hỏi như liệu việc diễn thuyết tại các đại học có còn là ý tưởng thông minh hay việc tổ chức các sự kiện đông người có thực sự an toàn hay không.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu một người phe cánh hữu và có quan điểm trái ngược muốn hãm hại tôi? Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về khả năng đó", Withers nói.

Withers trước đây thường tranh luận với những người ủng hộ phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) trong các video do Jubilee Media sản xuất. Anh cho biết đã lên lịch tranh luận với Kirk lần thứ hai vào tuần tới và cũng dự định tổ chức sự kiện tại Đại học bang Colorado ngày 18/9 để phản đối sự xuất hiện của Kirk ở đó.

"Tôi chỉ thấy lo lắng. Mọi nhà sáng tạo nội dung mà tôi nói chuyện đều cảm thấy sợ hãi sau sự việc vừa rồi", anh nói.

Withers gần đây cũng vấp một số chỉ trích từ chính những khán giả của mình, những người vốn phản đối Kirk, vì anh đã rơi nước mắt khi nghe tin về vụ ám sát. Tuy nhiên, Withers cho hay "việc nhìn thấy người mình từng gặp ngoài đời bị tước đi sự sống đã tác động rất nhiều tới tâm lý của tôi".

Mọi người theo dõi thi thể Charlie Kirk được đưa lên Không lực Hai tại sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor ở bang Arizona ngày 11/9. Ảnh: AP

Liz Plank, nhà sáng tạo nội dung có tư tưởng cấp tiến kiêm người dẫn chương trình podcast Boy Problems, từng nhiều lần phỏng vấn Kirk và được nhà hoạt động chính trị bảo thủ này mời tới hội nghị lãnh đạo dành cho phụ nữ trẻ tuổi của Turning Point USA. Sau khi Kirk bị ám sát, Plank đã tự hỏi bản thân "liệu tôi còn muốn tiếp tục công việc này hay không?".

Không riêng những nhà sáng tạo nội dung, nhiều chính trị gia cùng các tổ chức chính trị cũng đã phải hủy các sự kiện với lý do an toàn hoặc cân nhắc các biện pháp an ninh bổ sung sau vụ ám sát.

"Những mối đe dọa họ phải đối mặt đều cần được tính đến, bởi chính trị Mỹ giờ đây đã trở thành nơi xung đột dễ dàng xảy ra", Rob Savage, cựu đặc vụ phụ trách Văn phòng An ninh Mật vụ Mỹ tại Los Angeles, nói.

Caleb Gilbert, lãnh đạo công ty bảo vệ dành cho các quan chức, giám đốc cấp cao, cho hay cái chết của Kirk chính là "minh chứng rõ ràng" cho thấy rủi ro mà những người nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị phải đối mặt khi đối thủ của họ "quyết tâm làm hại".

"Chúng ta có thể có đội ngũ bảo vệ, súng, thông tin tình báo và mọi thứ cần thiết. Chúng ta có thể luôn làm tốt ở mọi địa điểm suốt nhiều năm, nhưng kẻ xấu chỉ cần một lần thành công", ông nói.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng những vụ ám sát như vậy không thể là lý do khiến tất cả chùn bước. Chuyên gia Cordova tin "các bạn sẽ thấy nhiều người bảo thủ tiếp tục diễn thuyết. Hèn nhát trốn tránh không phải là đặc điểm của họ", bà nói.

Thanh Tâm (Theo CNN, Seattle Times)