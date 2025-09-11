Trẻ thiệt thòi vì 6h45 có mặt tại trường, 16h30 tan học

Giờ học của trẻ và giờ làm việc của cha mẹ đang 'lệch pha'.

Ở nhiều trường học hiện nay, học sinh phải có mặt từ 6h45 (tùy trường) sáng và tan học vào 16h30. Điều này khiến cho phụ huynh đưa rước con đi học lại rơi vào cảnh lúng túng, vừa không kịp đưa đón con, vừa ảnh hưởng đến công việc.

Thực tế, 6h45 là thời điểm quá sớm đối với trẻ em, nhất là khi thành phố đông đúc, nhiều gia đình ở xa trường. Trẻ phải dậy từ trước 5h30, ăn uống vội vàng để kịp giờ.

Một ngày học kéo dài đến 16h30, nhưng nghịch lý là chính lúc ấy phụ huynh vẫn đang trong giờ làm. Đại đa số nhân viên văn phòng chỉ có thể rời cơ quan sau 17h, dẫn đến cảnh cha mẹ phải chạy đua với thời gian hoặc tìm chỗ gửi con tạm, vừa tốn kém vừa lo lắng.

Điều chỉnh giờ học của con cái và giờ làm của cha mẹ theo nhịp sống xã hội là một bài toán có nhiều nghiệm. Một trong những nghiệm ấy chính là trẻ bắt đầu giờ học muộn hơn và kết thúc cũng hợp lý hơn, đảm bảo cả sức khỏe lẫn sự đồng bộ với giờ làm việc của cha mẹ.

Một nghiệm khác chính là có xe đưa rước, con ở lại trường chờ cha mẹ đến rước... có rất nhiều giải pháp khác nhau nhưng trước mắt trẻ là những người đang thiệt thòi.

Một hệ quả khác là năng suất làm việc của phụ huynh bị ảnh hưởng. Khi tan học sớm, nhiều phụ huynh buộc phải "xin" về sớm hoặc vừa phải xoay xở thêm chi phí cho các lớp học thêm hoặc dịch vụ trông trẻ. Đây rõ ràng là sự lãng phí nguồn lực xã hội mà lẽ ra có thể giải quyết bằng cách điều chỉnh khung giờ học.

Giáo dục không chỉ nằm ở nội dung giảng dạy, mà còn ở cách tổ chức sao cho hài hòa với đời sống xã hội. Nên chăng có một cuộc cải cách giờ học?

Xuân Hòa