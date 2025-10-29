Tôi chỉ có 30 phút để ăn trưa khi làm công nhân nhà máy sợi

Công ty tôi làm việc không có giờ nghỉ trưa, công nhân chỉ có 30 phút thay phiên nhau ăn trưa.

Tôi đang làm công nhân trong một nhà máy sợi. Ca làm việc mỗi tháng 15 ngày làm việc ban ngày, 15 ngày làm việc ban đêm, và không có thời gian cố định. Có lúc đang làm ca ngày vài ngày, lại tới đêm.

Nhà máy cứ chạy máy công suất 24/24, công nhân bắt buộc đứng máy canh máy chạy để nối sợi, không có thời gian nghỉ chân. Cứ làm không đủ năng suất thì tổ trưởng mắng.

Và điều quan trọng là không thời gian nghỉ trưa, chỉ có giờ ăn cơm 30 phút để mọi người thay phiên nhau, người này ăn xong để người khác vào.

Tôi cũng khá khó chịu vì nhiều khi làm trong đó công nhân phải chịu tiếng ồn của máy. Đeo tay nghe để tránh tiếng ồn thì không được, ngày nào tôi làm về, chỉ thừa còn dính đến môi.

Xin hỏi, công việc như vậy có "bào sức" quá không?

Minh Đạt