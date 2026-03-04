Gió mùa đông bắc tràn về, chất lượng không khí Hà Nội tốt lên

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội chuyển từ mức kém sang tốt và dự báo duy trì trong khoảng 1-2 ngày tới do gió mùa đông bắc về.

8h ngày 4/3, cả ba trạm quan trắc chất lượng không khí Hà Nội của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy chỉ số AQI ở mức rất tốt. Trạm tại cổng Trường Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng thường ngày mức độ ô nhiễm cao nhất, song hiện AQI là 33. Trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ chỉ số 49, trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 36. Vài ngày trước, AQI ở Hà Nội dao động mức trung bình đến kém.

Chất lượng không khí ở mức tốt cũng được ghi nhận ở hầu hết tỉnh, thành miền Bắc như Phú Thọ AQI 29, Bắc Giang (Bắc Ninh) 44, Hà Nam (Ninh Bình) 44, Thái Nguyên 34.

Gió mùa đông bắc giúp AQI ở Hà Nội được cải thiện. Ảnh: Giang Huy

Lúc này trang IQAir chuyên xếp hạng chất lượng các thành phố trên thế giới cho thấy Hà Nội không nằm trong top 100 ô nhiễm nhất. Hàng chục điểm quan trắc trên hệ thống cũng hiển thị chất lượng không khí ở mức trung bình, tương đương AQI (51-100).

Trong điều kiện các nguồn phát thải cố định như giao thông, xây dựng, công nghiệp chưa có nhiều thay đổi, AQI ở Hà Nội và miền Bắc được cải thiện chủ yếu do gió mùa đông bắc tràn về. Đêm qua, gió mùa về kèm mưa tạo điều kiện cho việc khuếch tán các chất gây ô nhiễm.

Bảng quy đổi giá trị AQI. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ duy trì tình trạng tốt trong hôm nay, từ tối khi gió mùa đông bắc suy yếu, mức độ ô nhiễm sẽ tăng dần. Ngày mai, AQI ở Hà Nội sẽ trở lại mức xấu. Trong khi đó, dự báo của dự án chất lượng không khí do Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện nhận định chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ ở mức tốt đến ngày 6/4.

Gia Chính