Video mới công bố cho thấy vận tải cơ An-22 Nga gãy đôi trong tai nạn khiến toàn bộ tổ lái thiệt mạng hồi tuần trước.

Truyền thông Nga ngày 14/12 công bố video cho thấy vận tải cơ quân sự An-22 rơi xuống trong trạng thái gần như nằm ngang, phần đuôi tách rời khỏi thân và cánh chính chỉ vài giây trước khi va chạm với mặt đất. Phi công dường như đã cố gắng điều khiển máy bay đến thời khắc cuối cùng để hướng chiếc An-22 ra xa khu vực dân cư.

Giây phút vận tải cơ quân sự Nga gãy rời trên không Khoảnh khắc phi cơ An-22 gãy làm đôi tại tỉnh Ivanovo hôm 9/12. Video: Ivanovo News

Các mảnh vỡ rơi xuống hồ chứa nước Uvodskoye, được tìm thấy ở vị trí cách bờ 150 m và độ sâu 5 m.

Giới chức Nga trước đó cho biết vận tải cơ An-22 rơi xuống khu vực không có người ở gần làng Ivankovo thuộc tỉnh Ivanovo, trong lúc đang bay thử nghiệm sau quá trình sửa chữa. Toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng, tất cả dường như là nhân sự tại căn cứ Migalovo ở tỉnh Tver.

Theo truyền thông Nga, nguyên nhân tai nạn có khả năng là sai sót trong quá trình sửa chữa. Giới chức đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan khả năng xảy ra vi phạm trong quy định về chuẩn bị trước chuyến bay.

Vận tải cơ hạng nặng An-22 được thiết kế và chế tạo dưới thời Liên Xô. Tính đến nay, An-22 vẫn là máy bay sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt lớn nhất thế giới. Tổng cộng 68 chiếc đã được chế tạo trong giai đoạn 1966-1976, trong đó có hai nguyên mẫu.

Dòng An-22 được biên chế cho quân đội Liên Xô từ năm 1969, được đánh giá cao nhờ khả năng chuyên chở hàng hóa cỡ lớn, mang được khoảng 60 tấn hàng hoặc tối đa 292 quân nhân, trong đó có các hệ thống tên lửa hoàn chỉnh và phương tiện quân sự hạng nặng. Máy bay có thể cất hạ cánh tại các sân bay dã chiến nếu cần thiết.

Vào đầu thập niên 2000, chỉ còn 9 chiếc An-22 đủ năng lực hoạt động, tất cả đều đóng tại căn cứ Migalovo. Quân đội Nga khi đó sở hữu lượng lớn vận tải cơ hạng nặng An-124 với khả năng mang 136 tấn hàng hóa.

Vận tải cơ An-22 của không quân Nga hồi năm 2013. Ảnh: Flickr

Dù vậy, Nga vẫn quyết định duy trì đội bay An-22 do chi phí vận hành rẻ hơn An-124 và tải trọng lớn hơn dòng Il-76. Kế hoạch hiện đại hóa dòng An-22 sau đó thất bại, khiến số lượng phi cơ trong biên chế giảm còn 5.

Tướng Vladimir Benediktov, chỉ huy lực lượng Không quân Vận tải Nga, hồi năm 2024 cho biết các máy bay An-22 sẽ ngừng hoạt động trước năm 2025.

Vào tháng 8/2024, xuất hiện thông tin dòng An-22 đã bị loại biên, chiếc cuối cùng mang mã hiệu RF-09309 đã bay đến thành phố Yekaterinburg để làm vật trưng bày tại bảo tàng quân sự ở thị trấn Verkhnyaya Pyshma. Dù vậy, máy bay không xuất hiện trong các ảnh vệ tinh chụp bảo tàng gần đây, cho thấy kế hoạch dường như đã thay đổi.

Phạm Giang (Theo Gazeta, Top War)