Giày của Michael Jordan được đấu giá hơn nửa triệu USD

Đôi giày Air Jordan 1 của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan được bán với giá 560.000 USD.

Trên CNN, hãng đấu giá Sotheby's cho biết Air Jordan 1 được bán cao gấp ba lần dự tính. Sự kiện được tổ chức trực tuyến cuối tuần qua với 10 nhà đấu giá tại sáu quốc gia, trùng ngày phát sóng tập cuối phim tài liệu The Last Dance về huyền thoại bóng rổ.

Với giá mới bán được, đôi giày do Nike sản xuất riêng cho Michael Jordan vượt qua Moon Shoe - một đôi khác của ông từng giữ giá kỷ lục 437.500 USD trong phiên đấu giá tháng 7 năm ngoái.

Đôi giày Air Jordan 1 lập kỷ lục về giá với 560.000 USD . Ảnh: Sotheby's.

Air Jordan 1 mang tông đỏ, trắng, được Michael Jordan mang trong trận đấu đầu tiên tại giải NBA năm 1985. Ông đã đi nó trong suốt các trận đấu tiếp theo cho tới khi bị gãy chân ngày 29/10 cùng năm. Sau chấn thương, Jordan nghỉ 64 trận. Khi trở lại thi đấu, ông mang một phiên bản khác của Air Jordan 1. Các đôi giày của ngôi sao bóng rổ giống nhau về kích thước - chiếc trái cỡ 13 và chiếc phải cỡ 13,5 (cỡ Mỹ) - cùng chữ ký của ông ở cổ giày.

Michael Jordan từng mong muốn hợp tác với Adidas hơn Nike nhưng bị từ chối. Người hâm mộ gọi đây là sai lầm lớn nhất trong lịch sử của Adidas. Chi tiết này vừa được hé lộ trong The Last Dance - phim tài liệu về loạt ngôi sao bóng rổ thuộc đội Chicago Bulls ở giải NBA, trong đó có Michael Jordan và biểu tượng phong cách Dennis Rodman. Với 10 phần được phát sóng từ tháng 4, The Last Dance trở thành bộ phim tài liệu của đài ESPN được xem nhiều nhất từ trước đến nay.

Michael Jordan xây dựng gia tài khổng lồ từ những hợp đồng quảng cáo, trong đó có mối hợp tác với Nike. Ảnh: Reuters.

Michael Jordan sinh năm 1963, là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại mọi thời. Ngôi sao người Mỹ đưa môn bóng rổ của NBA trở nên phổ biến toàn thế giới trong thập niên 1980 - 1990. Với khối tài sản 1,85 tỷ USD, Michael Jordan là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Năm 2015, ông là vận động viên đầu tiên trong lịch sử trở thành tỷ phú.

Họa Mi (theo CNN)