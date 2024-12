Giày của Judy Garland 'Phù thủy xứ Oz' đạt hơn 32 triệu USD

Đôi giày minh tinh Judy Garland sử dụng trong phim ''The Wizard of Oz'' được Heritage Auctions đấu giá 32,5 triệu USD.

Theo CNN ngày 8/12, hiện vật được gõ búa 28 triệu USD một ngày trước, vượt xa mức dự kiến là ba triệu USD. Mức giá bao gồm thuế, phí là 32,5 triệu USD (khoảng 825 tỷ đồng).

Joe Maddalena - phó chủ tịch điều hành Heritage Auctions - nhận định đôi giày là kỷ vật Hollywood có giá trị nhất từng được bán. ''Kết quả ngoạn mục này phản ánh tầm quan trọng của phim ảnh và kỷ vật điện ảnh đối với nền văn hóa của chúng ta và các nhà sưu tập'', ông nói.

Đôi giày được diễn viên Judy Garland dùng trong phim ''The Wizard of Oz''. Ảnh: CNN

Thông tin từ hãng đấu giá cho biết giày được làm bằng chất liệu lụa faille cổ điển, phần trên và gót phủ vải georgette đính sequin thủ công, đế giày bằng da, sơn màu đỏ. Những chiếc nơ được chế tác bằng vải thô cắt thủ công, có kích thước khác nhau. Các viên đá giả kim cương viền quanh nơ.

Đôi giày từng bị Terry Martin lấy khỏi Bảo tàng Judy Garland do lầm tưởng chúng được làm từ hồng ngọc thật vào năm 2015, theo Variety. Hiện vật được FBI tìm thấy trong một chiến dịch truy quét ở quận Minnesota, Mỹ, năm 2018. Tháng 10/2013, Martin bị tòa án quận Minnesota truy tố tội trộm cắp một tác phẩm nghệ thuật lớn.

Cũng tại phiên đấu giá, nhiều vật phẩm từ phim được chào bán. Chiếc mũ của nhân vật Wicked Witch có giá hai triệu USD (50 tỷ đồng), bộ tóc giả mà Judy Garland sử dụng trong tuần đầu quay phim đạt 30.000 USD (761 triệu đồng).

Judy Garland được đánh giá là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong cả điện ảnh và âm nhạc nhưng cuộc đời đầy bi kịch. Bà sinh năm 1922 trong một gia đình không hạnh phúc, bị cha mẹ ''ép lớn'' để kiếm tiền. Năm 13 tuổi, Garland ký hợp đồng với MGM, một trong những hãng phim lớn nhất bấy giờ. Lịch làm việc dày đặc khiến bà bị mẹ và đoàn phim bắt sử dụng các loại thuốc an thần, kích thích, đến năm 15 tuổi đã phụ thuộc vào chúng.

Garland thành sao hạng A tại Hollywood, sau đó tham gia loạt phim gây tiếng vang như Meet Me in St. Louis (1944), Easter Parade (1948). Tuy nhiên thành công khiến diễn viên càng có vấn đề tâm lý. Bà qua đời năm 1969 do sốc thuốc, hưởng dương 47 tuổi.

The Wizards of Oz do Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất, ra đời năm 1939. Series được coi là đánh dấu bước đột phá về công nghệ hình ảnh trong lịch sử điện ảnh thế giới. Phim thuộc thể loại thần thoại, ca nhạc, nói về chuyến phiêu lưu của cô gái mồ côi Dorothy tới vương quốc Oz đầy màu sắc bên ngoài cầu vồng. Năm 2013, Disney phát hành phiên bản mới của tác phẩm, có tên Oz: The Great and Powerful, Sam Raimi đạo diễn.

Judy Garland hát "Over the rainbow" trong The Wizard of Oz Judy Garland hát "Over the rainbow" trong phim. Video: MovieClips

Phương Linh