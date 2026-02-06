Giáo viên TP HCM được nhận quà Tết 2 triệu đồng

Khoảng 120.000 giáo viên công lập ở TP HCM được nhận quà Tết 2 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với năm ngoái, chưa kể thu nhập tăng thêm và thưởng theo Nghị định 73.

Đây là chính sách chăm lo Tết Bính Ngọ dành cho công chức, viên chức, người lao động khu vực công của UBND thành phố, được Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến ngày 6/2.

Theo Sở, những giáo viên, người lao động diện hợp đồng vẫn được nhận quà Tết, danh sách căn cứ bảng lương tháng 2.

Các trường đã tự chủ (tự chi thường xuyên và đầu tư) sẽ tự cân đối nguồn tài chính để chi quà Tết cho giáo viên. Số còn lại lấy từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2026.

Giáo viên trường công không có lương tháng 13 hay thưởng Tết như người lao động ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo chính sách đặc thù của thành phố, họ có thu nhập tăng thêm quý 4, quà Tết. Ngoài ra, giáo viên nhận thưởng theo Nghị định 73. Ở nhiều trường, giáo viên còn được chia từ khoản kết dư ngân sách, tiết kiệm chi trong năm của trường.

Giáo viên nhận thưởng Tết 10-14 triệu đồng

Các khoản trên đều được chi vào cuối năm nên giáo viên vẫn coi như "thưởng Tết". Nhìn chung, tổng số mỗi thầy cô nhận được tăng so với năm ngoái, một phần do tiền thưởng theo Nghị định 73 được tính tròn năm (thay vì chỉ 6 tháng như năm ngoái.

Khảo sát ở nhiều trường cho thấy, năm nay giáo viên ở TP HCM (gồm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ) có thể nhận đến hơn 100 triệu đồng, tùy bậc lương và thâm niên.

Giáo viên trường Tiểu học Đặng Trần Côn trong hội thi của nhà trường, tháng 11/2025. Ảnh: Tiểu học Đặng Trần Côn

Lệ Nguyễn