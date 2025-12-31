Giáo viên nhận thưởng Tết khoảng 10-14 triệu đồng

Nhiều nơi đã chia thưởng Tết cho giáo viên, cao nhất là 14 triệu đồng, phổ biến 10-11 triệu, gấp đôi năm ngoái do chính sách được áp dụng trọn vẹn cả năm.

Vừa nhận 11 triệu đồng tiền thưởng vào tuần trước, cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên tiểu học tại Phú Thọ, không giấu được niềm vui. "Tôi rất phấn khởi vì khoản tiền này đến ngay trước khi tôi nghỉ chế độ thai sản. Năm ngoái, con số này chỉ hơn 5 triệu đồng", cô Ngọc chia sẻ.

Nghị định 73 của Chính phủ về chế độ tiền thưởng đột xuất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 7/2024. Ở các trường học, quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của giáo viên, nhân viên.

Năm ngoái, mức thưởng phổ biến chỉ 4-7 triệu đồng do chỉ tính 6 tháng cuối năm. Sang năm nay, khi chính sách được áp dụng tròn 12 tháng, số tiền thầy cô nhận được tăng từ 1,5 đến 2 lần.

Về căn cứ chi trả, các trường thường chia theo xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học với các tiêu chí như: kỷ luật lao động, hiệu quả giảng dạy, thành tích... Mức chi cụ thể ở từng bậc do tập thể trường thống nhất.

Tại trường của cô Ngọc, giáo viên xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận gần 14 triệu đồng. Nhóm này thường là cán bộ quản lý hoặc giáo viên có thành tích đột phá như đạt giải dạy giỏi cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc gia. Cô Ngọc thuộc nhóm Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhận 11 triệu đồng. Những giáo viên nghỉ thai sản hoặc chỉ Hoàn thành nhiệm vụ nhận mức thấp hơn, tính theo số tháng làm việc thực tế.

Tương tự, tại Ninh Bình, cô Nguyễn Thị Huế cũng vừa nhận hơn 11 triệu đồng. Trường cô chia quỹ thưởng gần 280 triệu đồng dựa trên hệ số: Hoàn thành (0,7); Hoàn thành tốt (0,9) và Hoàn thành xuất sắc (1). Với ba giáo viên đạt mức xuất sắc, số tiền thưởng lên tới 12,3 triệu đồng mỗi người. Còn lại, hầu hết ở mức 2 như cô Huế.

"Tiền thưởng được nhận nhiều gấp đôi năm ngoái nên tôi rất phấn khởi, giúp tôi có thêm đồng ra đồng vào sắm sửa dịp Tết", cô Huế nói.

Cô trò trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng, chọn cách chia thưởng thành hai đợt tương ứng với hai học kỳ. Hiệu trưởng Võ Thanh Phước cho biết tổng quỹ thưởng của hơn 90 giáo viên khoảng một tỷ đồng.

Ở đợt hai, chi trả cách đây 5 ngày, trường chia hệ số 0,8-1-1,2 với ba mức hoàn thành nhiệm vụ. Thêm hệ số trách nhiệm 0,15-0,5, giáo viên xếp loại xuất sắc nhận phổ biến hơn 7 triệu đồng, cao nhất 8,5 triệu; còn lại đều hoàn thành tốt, mức chi là 5-6 triệu.

Tại Hà Nội, thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, cho biết chưa chốt cách thức và mức chia thưởng, song tinh thần là thực hiện tương tự năm ngoái.

Tất cả giáo viên được xếp vào diện hoàn thành tốt và xuất sắc. Tiền thưởng cho hai nhóm lần lượt khoảng 9 và hơn 10 triệu đồng.

"Chúng tôi cũng cân đối để mức thưởng giữa các bậc không quá chênh lệch. Lý do là mức hoàn thành xuất sắc chỉ được tối đa 20% số lượng giáo viên, trong khi thầy cô đã có một năm cố gắng, vất vả như nhau", thầy Cường nói. "Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với giáo viên trong dịp Tết".

Thuộc nhóm thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục (được xác định là đã tự chủ), nên tiền thưởng theo Nghị định 73 "chưa về", theo hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, trường đã xây dựng kế hoạch chia thưởng, chia theo ba hệ số: 0,8-1-1,2.

"Giáo viên nhiều nhất sẽ nhận khoảng 13-14 triệu, còn lại phổ biến 10 triệu đồng", thầy nói.

Còn ở TP HCM, thầy Hoàng, Phó hiệu trưởng một trường THPT, cho biết đã nhận hơn 730 triệu đồng tiền thưởng cho 82 nhân sự. Mức chi trả dự kiến dao động 6-9 triệu đồng mỗi người.

Cô Thanh Hoa, giáo viên mầm non ở phường Chợ Lớn, TP HCM, được hiệu trưởng thông báo chi thưởng vào đầu tháng 1. Nữ giáo viên "nghe nói" đồng nghiệp ở nhiều trường đã nhận khoản này, mặt bằng chung khoảng 7,5-9,5 triệu đồng, có trường lên tới 11 triệu.

"Tôi rất ngóng khoản thưởng này", cô Hoa bày tỏ. "Trước nay, giáo viên vốn không có thưởng Tết nên khoản này như một sự ghi nhận cố gắng của chúng tôi sau một năm, là động lực để giáo viên tích cực phấn đấu".

Thanh Hằng - Tâm Lệ - Nguyễn Đông