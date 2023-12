Giáo viên Mỹ bị cáo buộc dọa cắt đầu nữ sinh Hồi giáo

Một thầy giáo Do Thái ở bang Georgia bị bắt sau khi các nhân chứng báo cảnh sát ông này dọa cắt đầu nữ sinh Hồi giáo 13 tuổi.

Benjamin Reese, giáo viên môn xã hội lớp 7 tại trường trung học cơ sở Warner Robins, hạt Houston bị bắt ngày 8/12, truyền thông Mỹ ngày 15/12 đưa tin. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy Reese la hét với nữ sinh: "Đồ khốn, tao sẽ đá mày, cắt đầu mày".

Theo báo cáo được nộp cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Houston, nữ sinh này và hai bạn khác đi qua lớp học của Reese và nhìn thấy lá cờ Israel ông để trong đó. Ba em vào lớp và bày tỏ rằng việc ông để cờ trong lớp gây khó chịu. Reese, 51 tuổi, hỏi nữ sinh có phủ nhận sự tồn tại của người Do Thái không, đồng thời nói ông ta là người Do Thái và có người thân sống ở Israel.

Nữ sinh trả lời lá cờ gây khó chịu vì "người Israel giết người Palestine". Reese đáp lại rằng cô bé "bài Do Thái".

Benjamin Reese. Ảnh: Cảnh sát hạt Houston

Hơn 20 nhân chứng bao gồm giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường. Cảnh quay không có âm thanh từ camera an ninh cho thấy sau khi ba nữ sinh rời lớp học, thầy giáo đi theo họ ra hành lang và tiếp tục la hét trước khi trở vào lớp.

"Ông ấy tiếp tục hét lên rằng đó là con bé ngu ngốc, tôi sẽ kéo nó ra sau xe của mình và cắt đầu nó vì không tôn trọng lá cờ Do Thái", một giáo viên cho hay.

Khi cảnh sát và hiệu trưởng tới gặp, Reese khẳng định đã nói học sinh đó "bài Do Thái". Ông khẳng định bản thân không nói "bất cứ điều gì phân biệt chủng tộc".

Ông ta đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 2.500 USD vì cáo buộc đe dọa khủng bố và 5.000 USD vì cáo buộc hành xử tàn nhẫn với trẻ em.

Học khu hạt Houston thông báo đang làm rõ sự việc và kêu gọi tất cả giáo viên, nhân viên phải tuân thủ quy tắc đạo đức đối với người làm ngành giáo dục. Reese không xuất hiện tại trường kể từ ngày 7/12.

Sự việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng khi cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza vẫn tiếp diễn. Truyền thông ghi nhận sự gia tăng đột biến các hành vi bài Do Thái, bài Hồi giáo hoặc Arab. Hơn 2.000 trường hợp bài Do Thái đã được ghi nhận ở Mỹ kể từ khi xung đột Gaza bùng phát, tăng 337% so với cùng kỳ năm ngoái. Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo cũng ghi nhận hơn 2.000 lời tố cáo bị phân biệt đối xử và yêu cầu giúp đỡ.

Huyền Lê (Theo Hill, CNN)