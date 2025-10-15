Giao tranh tái diễn ở biên giới Afghanistan - Pakistan, hàng chục người chết

Đụng độ bùng phát trở lại dọc biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, khiến hàng chục người của hai bên thiệt mạng, gồm cả binh sĩ và dân thường.

Quân đội Pakistan hôm nay tuyên bố đã hạ 15-20 tay súng Taliban và khiến nhiều người bị thương, khi đáp trả đòn tấn công của lực lượng Afghanistan nhằm vào 4 địa điểm. Islamabad thêm rằng khoảng 30 tay súng Taliban và đồng minh nhiều khả năng đã chết trong những cuộc đụng độ khác nhau ở biên giới phía tây bắc.

Truyền thông nhà nước Pakistan cáo buộc lực lượng Taliban và nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) hôm 14/10 nổ súng vào một chốt kiểm soát của quân đội Pakistan ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa "dù không bị khiêu khích trước". Nguồn tin an ninh của hãng thông tấn AP nói rằng quân đội Pakistan còn phá hủy một cơ sở huấn luyện rộng lớn thuộc TTP.

Lực lượng an ninh Taliban ở tỉnh biên giới Khost tại Afghanistan hôm 12/10. Ảnh: AP

Giới chức Pakistan không tiết lộ thương vong trong những cuộc giao tranh, nhưng hãng thông tấn Reuters dẫn lời các quan chức an ninh giấu tên cho biết ít nhất 6 thành viên lực lượng bán vũ trang Pakistan đã thiệt mạng.

Ali Mohammad Haqmal, người phát ngôn cơ quan thông tin tại quận Spin Boldak của Afghanistan, cho biết 15 dân thường đã thiệt mạng do hỏa lực đạn cối. Một quan chức tại bệnh viện quận Spin Boldak xác nhận thông tin, thêm rằng hơn 80 phụ nữ và trẻ em cũng bị thương.

Phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cáo buộc quân đội Pakistan tấn công quận Spin Boldak bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có khí tài hạng nặng, khiến 12 dân thường chết và 100 người bị thương. Ông không đề cập thương vong với lực lượng an ninh Taliban, song cho biết tình hình ở khu vực đã yên bình trở lại sau khi một số binh sĩ Pakistan bị hạ.

Giao tranh bùng phát giữa lúc hai bên vẫn căng thẳng, liên quan vụ Taliban cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Kabul và một khu chợ ở miền đông Afghanistan.

Islamabad không bình luận về cáo buộc trên, song từng nhiều lần tấn công vào lãnh thổ Afghanistan với lý do nhắm mục tiêu nơi trú ẩn của TTP, lực lượng liên minh với Taliban và đã tiến hành những vụ tấn công chết người ở Pakistan.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Guardian

Cuối tuần trước, Taliban tập kích một số chốt kiểm soát của Pakistan và tuyên bố hạ 58 binh sĩ, với lý do quân đội nước láng giềng liên tiếp xâm phạm không phận và lãnh thổ Afghanistan. Pakistan đưa ra con số thương vong thấp hơn khi cho biết 23 quân nhân thiệt mạng, thêm rằng họ đã tấn công đáp trả dọc biên giới và hạ hơn 200 thành viên Taliban cùng đồng minh.

Đụng độ sau đó chấm dứt nhờ lời kêu gọi từ Arab Saudi và Qatar, song toàn bộ cửa khẩu dọc biên giới Afghanistan và Pakistan vẫn bị đóng cửa.

Phạm Giang (Theo AP, AFP, Reuters)