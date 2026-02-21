Giao thừa hoảng loạn vì pháo hoa hàng xóm bay loạn xạ sang nhà tôi

Từng tràng pháo bay đì đùng sang trước cửa nhà tôi rồi vọt thẳng vào phòng khách.

Đêm Giao thừa vừa rồi, còn 10 phút nữa là đến thời khắc chuyển sang năm Bính Ngọ, tôi bày bàn cúng trước cửa nhà. Xóm tôi, nhà nào cũng bày bàn cúng, dọc theo con đường tỉnh lộ.

Mấy năm nay, vài nhà có thêm lệ mua pháo hoa về đốt cho xôm tụ. Thế nên đêm giao thừa vừa rồi cũng không ngoại lệ.

Hàng xóm đối diện nhà tôi cũng bày một hộp pháo hoa trước cửa. Lúc châm lửa vào dây cháy chậm, chẳng may hộp pháo lật ngửa, chỉa sang nhà tôi, và từng tràng pháo bay đì đùng sang trước cửa nhà tôi rồi vọt thẳng vào phòng khách.

Người nhà tôi đang chuẩn bị ra cúng giao thừa, một phen hoảng loạn, tưởng cháy nhà đến nơi.

Tình cảnh ấy khiến tôi nhớ đến một video lan truyền trên mạng xã hội, người đốt pháo để giữa đường, một chiếc ô tô chạy ngang làm hộp pháo lật, pháo bắn thẳng vào nhà. Rất nhiều người thả haha cho video ấy. Nhưng khi chính mình đứng giữa làn pháo bay loạn xạ thì mới hiểu lúc ấy hoảng loạn cỡ nào.

Hãy đốt pháo hoa đúng luật để đáp ứng nhu cầu vui xuân, tạo không khí lễ hội.

Nhiều người cho rằng hộp pháo hoa gia đình là loại an toàn, chỉ cần đặt xuống đất, châm lửa rồi đứng xa.

Nhưng thực tế, chỉ một sơ suất nhỏ như mặt đất không bằng phẳng, gió mạnh, người qua lại vô tình va chạm là hướng bắn có thể lệch đi. Một tia lửa vọt sang mái hiên, một tràng pháo bắn vào phòng khách có rèm cửa, thảm trải sàn, bàn ghế gỗ... hậu quả không dừng ở tiếng nổ vui tai.

Điều đáng nói là phần lớn sự cố không bắt nguồn từ ác ý, mà từ tâm lý chủ quan. Thấy nhà bên đốt, mình cũng đốt. Thấy mọi năm không sao, năm nay chắc cũng ổn.

Tâm lý "có gì đâu" khiến nhiều người đặt pháo sát cửa nhà, giữa lòng đường, thậm chí ngay cạnh xe máy, ôtô. Trong khi đó, chúng ta lại rất cẩn trọng khi đổ xăng, bật bếp gas, hay đốt vàng mã. Tại sao với pháo hoa một nguồn lửa và áp lực nổ liên tiếp mà mọi người dễ dãi như vậy?

Khái niệm pháo nổ và pháo hoa lần đầu tiên được nêu cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 thay thế nghị định 36/2009 hiện hành. Các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có "năng lực hành vi dân sự đầy đủ" mới được sử dụng pháo hoa lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm, theo điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP. Ngoài dịp này, ai tự ý đốt pháo hay đốt pháo nhập lậu sẽ bị xử phạt hành chính 1-2 triệu đồng, theo điều 10 Nghị định 167/2013. Theo luật sư, với quy định mới, không có nghĩa là người dân được đốt pháo thoải mái mà phải có đủ năng lực hành vi dân sự và đốt đúng loại, đúng thời gian. Năng lực hành vi dân sự được hiểu đơn giản là người đủ từ 18 tuổi trở lên, không bị các vấn đề về tâm lý dẫn đến mất nhận thức hay không làm chủ được hành vi, luật sư Cường giải thích. Tổ chức, cá nhân chỉ được đốt pháo mua tại các tổ chức doanh nghiệp có giấy phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa, nghị định 137/2020/NĐ-CP nêu.

Đình Tâm