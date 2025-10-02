Tôi phản đối gay gắt khi người thân làm 'ninja', mặc váy chống nắng lái xe máy

Những điểm mù từ mặc áo khoác trùm đầu, chỉnh gương chiếu hậu không đúng hoặc chạy xe kiểu 'xuôi theo dòng nước' có thể gây nguy hiểm.

Nếu tôi nhớ không lầm thì váy chống nắng dành cho phụ nữ khi lái xe máy ra đường bắt đầu xuất hiện ở TP HCM vào khoảng từ năm 2010 cho đến nay. Thời điểm đó tôi đã từng phản ứng gay gắt với người thân của tôi khi sử dụng váy chống nắng lái xe ra đường.

Không xét về tính thẩm mỹ khi chị em sử dụng váy chống nắng và áo khoác có nón trùm kín đầu khi lái xe ra đường (nếu có, thì theo tôi là rất xấu, luộm thuộm và cồng kềnh).

Ở đây, tôi chỉ muốn xét đến tính an toàn của váy chống nắng và áo khoác mà chị em đang sử dụng khi lái xe.

Để một chiếc xe hai bánh giữ được thăng bằng và chạy trên đường an toàn cần phải có đủ bốn yếu tố sau:

- Hiệu ứng con quay (lực Gyroscopic – khi xe chạy với tốc độ không quá chậm, lực Gyroscopic này sẽ giúp cho xe chuyển động ổn định và giữ được thăng bằng tốt hơn).

- Lực trọng tâm (để xe giữ được thăng bằng thì người lái phải luôn giữ cho lực trọng tâm rơi vào giữa hai bánh xe theo phương dọc).

- Lực quán tính (khi xe di chuyển về phía trước, bánh xe tạo ra một lực quán tính giúp xe giữ được phương thẳng đứng).

- Trang phục gọn gàng, tốt nhất là nên đi giày hoặc dép có quai hậu, khi đó hai chân của người lái sẽ cơ động để phản xạ xử lý tình huống tốt hơn.

Khi lái xe máy trong nội ô, giờ cao điểm hay tắt đường, xe đi với tốc độ chậm nên người lái thường xuyên điều chỉnh lực trọng tâm của xe để giữ thăng bằng và đôi khi hai chân phải thường xuyên bỏ xuống mặt đường để xe không ngã.

Những lúc như thế, nếu chị em sử dụng váy chống nắng phủ tới gót chân sẽ gây cản trở rất nguy hiểm.

Một mối nguy hiểm từ áo khoác có nón trùm kín đầu.

Khi lái xe, quy trình quan sát - phán đoán - ra quyết định chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt nên đòi hỏi người lái cần phải tập trung và phải có tầm quan sát thật rộng ra hai bên để bảo đảm an toàn.

Nếu người lái sử dụng áo khoác có nón trùm kín đầu, lúc này tầm quan sát hai bên bị hạn chế nên rất nguy hiểm.

Góc quan sát an toàn của người lái xe máy. Ảnh minh họa: Nguyễn Kim Hoàng

Vấn đề thứ hai, thiếu gương chiếu hậu hoặc có nhưng chỉnh gương không đúng tầm quan sát:

Khi lái xe, từ vai hướng ra phía trước, người lái phải quan sát trực tiếp bằng mắt. Từ vai trở ra sau người lái phải quan sát thông qua hai gương chiếu hậu hai bên nên nếu chỉnh gương không đúng tầm sẽ tạo ra nhiều điểm mù rất nguy hiểm.

Vấn đề thứ ba, lái xe theo kiểu tư duy "dòng chảy của nước":

Dòng chảy của nước khi gặp vật cản sẽ tẹt ra hai bên. Nếu lái xe theo kiểu tư duy này là cực kỳ nguy hiểm.

Lúc tắc đường, có chướng ngại vật phía trước, hoặc khi dòng xe nối đuôi hơi dài do chờ đèn đỏ người lái thường có thói quen điều khiển cho xe tránh qua hai bên: Lấn trái chiếm hết phần đường của hướng ngược lại, lấn phải leo lề, dừng xe chờ đèn trên phần đường có vạch mắc võng dành cho xe rẽ phải, và cứ như thế tình hình giao thông càng lúc càng trầm trọng hơn.

Hãy thôi lái xe theo kiểu tư duy "dòng chảy của nước" mà hãy học cách kiên nhẫn của đàn kiến bò luôn luôn giữ đúng đường để cho trật tự giao thông ngày càng tốt đẹp hơn.

Nguyễn Kim Hoàng (Giáo viên dạy lái xe)