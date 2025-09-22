Tôi mất 15 phút đi 400 m đường Hà Nội vì ôtô, xe buýt dàn hàng 5

Chúng ta đang rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn 'ôtô dàn hàng còn xe máy leo vỉa hè'.

Tôi đồng ý và cho rằng việc người đi xe máy leo lên hè là bất đắc dĩ và nguyên nhân chủ yếu là do xe ôtô đi dàn hàng ngang, lấn hết tận vào làn trong cùng (đặc biệt ngoài xe buýt còn có các xe taxi, xe dịch vụ).

Nhưng nếu xe máy leo lên vỉa hè thì xe ôtô càng có cơ hội lấn làn.

Tôi đi từ cơ quan về nhà mất tổng cộng 40 phút nhưng trong đó phải mất cỡ 15 phút chỉ để vượt qua một đoạn đường dài 400 m từ trước cửa một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư giao cắt Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), nơi mà các xe ôtô, xe buýt đi thành hàng 5.

Rất nhiều xe máy đi lên vỉa vì không còn lối. Tuy nhiên hành động đi lên vỉa hè này vô hình trung lại tạo thêm các điểm nghẽn ở các chỗ mà xe máy từ hè lao trở lại xuống đường. Đi nhanh chỉ cho người đi sai, còn người đi đúng thì càng chậm thêm.

Tôi đề nghị ngoài các quy định phạt xe máy leo lên hè thì còn thêm quy định về làn xe trong cùng sát vỉa hè cần dành cho xe máy, phạt các ôtô lấn vào làn này mà không nhằm mục đích rẽ phải, hoặc rẽ vào nhà, cơ quan, cửa hàng, khu chung cư nằm sát lề bên phải.

Đương nhiên những tuyến này thì không cho phép các xe dừng đỗ trả khách (trừ xe buýt). Lắp camera phạt nguội các xe ôtô đi thẳng nhưng lại đi vào làn trong cùng ngay tại các ngã tư.

Phúc Thành