Thu hẹp làn ôtô Hà Nội, nhìn từ 10 ngày tôi lái xe ở Thái Lan

Khi lái xe ở Bangkok và các tuyến cao tốc của họ, thắc mắc đầu tiên của tôi là: 'Hình như làn đường ở đây hơi bé'.

Sau khi đọc tin về việc Cảnh sát giao thông muốn thu hẹp làn đường ôtô ở nội đô, tôi thấy rất mừng. Đọc một số bình luận, tôi thấy nhiều người còn khó hiểu về vấn đề này, vì vậy tôi xin kể lại vài trải nghiệm cá nhân khi tham gia giao thông tại các nước bạn.

Đầu tiên là chuyến đi gần đây nhất tại Thái Lan, khi mà tôi thuê xe và tự lái trên nước bạn gần mười ngày.

Thực ra với kinh nghiệm gần 10 năm lái ôtô trên đường Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thì việc lái xe tại Thái Lan không quá khó, cái khó lớn nhất là quen với việc sử dụng tay lái nghịch với vị trí tài xế ngồi bên phải và lái xe ở làn đường bên trái.

Nhưng khi ngồi trực tiếp lên chiếc xe và lái đi trong những cung đường ở Bangkok cũng như cao tốc của họ, tôi mới nhận ra một điều rất khác: "Ủa hình như làn đường ở đây hơi bé?". Và đúng là nó bé thật.

Làn đường ở Bangkok chỉ vừa đúng cho một ôtô đi, nếu hai ôtô dừng lại, chỗ hở sẽ chỉ vừa vặn cho một xe máy lách qua. Nếu bạn không xếp thẳng hàng với xe phía trước, bạn chỉ cần đánh lái một chút thôi là sẽ lấn sang làn bên cạnh:

Làn đường ở Bangkok chỉ vừa đúng cho một ôtô, buộc các tài xế phải xếp hàng. Ảnh: Choc Cheo

Vì vậy mà các xe xếp rất ngay hàng thẳng lối trong đô thị. Lên cao tốc, cái làn đường nhỏ ấy lại có một cái hay nữa: nó tạo ra nhiều làn di chuyển hơn. Khi tôi đi xe trên đường cao tốc từ sân bay về nội đô, tôi đếm được 5 làn xe chạy và một làn khẩn cấp - một con số đáng mơ ước đúng không?

Nhưng thực tế tôi nhìn thì cái đường trên cao ấy không rộng hơn cao tốc đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ là mấy. Như vậy thay vì để 3 - 4 xe di chuyển kềnh càng trên các làn đường quá rộng, họ đã chọn để 5 xe di chuyển trật tự trên làn nhỏ hơn.

>> Hai lý do khiến Bangkok dù kẹt xe nhưng không ai bóp còi

Trải nghiệm của tôi khi đi trên những cung đường với làn nhỏ này là gì? Là tập trung để bám đường. Hơi căng thẳng một chút vì khá dễ liếm làn. Tuy nhiên sẽ chỉ mất khoảng hai, ba ngày cho việc đó, sau đó hoàn toàn phi thoải mái, và tôi thấy rằng tốc độ lưu thông của các bác tài Thái Lan trên đường là rất nhanh.

Họ đi nhanh và thẳng theo làn đường quy định, xi nhan và chuyển làn cũng nhanh trong hai nhịp xi nhan và đặc biệt là không hề bấm còi xe.

Tôi cũng học được điều đó trong chuyến đi Thái Lan và không hề bấm còi trong suốt gần 10 ngày đó và thấy vẫn ổn. Tại đường Võ Chí Công, các xe xếp hàng không thẳng, khoảng trống quá nhiều và lãng phí, tuy nhiên bạn có thể thấy các xe ôtô đều đi đúng làn, không có xe nào lấn làn, phạm luật.

Nhiều bạn có nói, vậy xe tải, xe buýt to hơn thì đi làm sao, xin thưa xe tải xe bus vẫn đi bình thường.

Đây chỉ là một trong rất ít những trải nghiệm hay khi đi ra ngoài và trải nghiệm giao thông ở các nước bạn. Việc sơn, kẻ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, ký hiệu trên mặt đường đã được các nước xung quanh chúng ta làm rất lâu rồi, đó cũng là ấn tượng đầu tiên khi tôi sang Hàn Quốc và thấy "ủa sao họ vẽ nhiều thứ trên đường vậy?".

Không những "vẽ" nhiều mà còn rất nhiều màu nữa. Việc nhường đường cho người đi bộ đi đúng vạch kẻ đường cũng là chuyện mặc định.

Sang Trung Quốc thì biển cấm còi xe treo khắp nơi kèm với hệ thống camera dày đặc, đổi lại là đường phố yên tĩnh không một tiếng còi, tôi ở một khách sạn ngay ngã tư nhưng không hề thấy ồn ào.

Việc phân làn riêng cho người đi xe máy ở đường Võ Chí Công ở Hà Nội thì vốn đã được TP HCM áp dụng từ lâu và rộng rãi trên nhiều tuyến đường, do đó nếu ai đã đi TP HCM rồi thì đều không lạ lẫm và thắc mắc với việc phân làn xe máy vừa qua.

Choc Cheo