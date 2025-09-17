Cảnh sát giao thông muốn thu hẹp làn đường ôtô ở nội đô

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp chính quyền địa phương nghiên cứu thu hẹp làn ôtô dưới mức 3,5 m hiện nay, nhằm buộc xe đi theo hàng, tránh dàn hàng ngang gây ùn tắc và tai nạn.

Chiều 17/9, tại buổi gặp gỡ các quản trị viên diễn đàn, trang mạng xã hội về giao thông, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, khẳng định mục tiêu tổ chức lại giao thông thời gian tới là giảm tai nạn đối đầu, phương tiện phải đi đúng hàng, vượt đúng làn và trong giới hạn thời gian.

Riêng ở nội đô, ông Bình cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với địa phương tính toán thu hẹp bề rộng làn xe, chấm dứt tình trạng ba ôtô đi song song trên hai làn. Hiện mỗi làn cơ giới rộng khoảng 3,4-3,5 m khiến tài xế dễ dàn ngang, trong khi thiết kế chuẩn chỉ cho phép một ôtô đi trong một làn.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, chiều rộng làn xe cơ giới (làn dành cho phương tiện có động cơ, trong đó có ôtô) được quy định theo cấp đường: trục chính đô thị đặc biệt và cấp I từ 3,5 đến 3,75 m; đường chính đô thị cấp II, III và đường khu vực khoảng 3,25 đến 3,5 m; còn đường nhánh, phố nhỏ có thể hẹp hơn, từ 2,75 đến 3 mỗi làn. Thực tế, các tuyến phố lớn nội đô hiện nay chủ yếu bố trí làn ôtô rộng 3,25 đến 3,5 m, phù hợp với tốc độ thiết kế và lưu lượng phương tiện.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Việt An

Tại buổi gặp, các quản trị viên cũng đưa nhiều kiến nghị. Ông Đức Hoàng (Otofun) dẫn vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân sáng cùng ngày khi xe đạp đi ngược chiều bị ôtô tông, cho rằng tài xế ôtô "bị oan" và đề nghị chấm dứt tiền lệ "xe lớn luôn sai". Ông Nguyễn Quốc Bình (OF.FB) ủng hộ cấm xe tải đi ở làn sát dải phân cách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng để tận dụng tốc độ thiết kế. Một số ý kiến khác đề nghị tăng lắp đặt camera phạt nguội thay cho việc cảnh sát trực tiếp bắn tốc độ.

Đáp lại, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh cần thay đổi tư duy "xe to phải đền xe nhỏ", cho rằng khi xảy ra tai nạn phải xác định lỗi của từng bên và bồi thường dựa trên lỗi. Ông cho biết Cục sẽ nghiên cứu rút ngắn thời gian tạm giữ phương tiện liên quan tai nạn để tránh thiệt hại cho người dân, đồng thời cam kết minh bạch trong xử lý vi phạm tốc độ.

"Nơi nào có Cảnh sát giao thông thì bật tín hiệu, nơi nào có camera thì gắn biển báo, không có chuyện cảnh sát đứng trên cây hay ngồi trên giá long môn để xử phạt", ông nói.

Việt An