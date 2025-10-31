Giáo sư Harvard chỉ ra sai lầm phổ biến về giấc ngủ

Giáo sư Daniel E. Lieberman, nhà sinh học tiến hóa Đại học Harvard, cho rằng quy tắc ngủ 8 tiếng mỗi đêm là một quan niệm "vô nghĩa".

Theo Foturne hôm 29/10, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giáo sư Lieberman khẳng định ý niệm con người cần ngủ đủ 8 tiếng là không có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu thực địa tại những cộng đồng không dùng ánh sáng điện cho thấy thời gian ngủ đêm của họ chỉ khoảng 6-7 tiếng. Quan điểm này ngày càng được củng cố bởi nhiều bằng chứng khoa học và nghiên cứu tiến hóa.

Các bộ dữ liệu quy mô lớn đương đại chỉ ra mối liên hệ hình chữ U giữa thời gian ngủ và các nguy cơ sức khỏe. Cụ thể, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch đều ở mức thấp nhất khi ngủ khoảng 7 tiếng. Rủi ro này tăng lên ở cả người ngủ ít hơn 7 tiếng và ngủ nhiều hơn 9 tiếng. Các phân tích từ Ngân hàng Dữ liệu Sinh học Anh (UK Biobank) cũng cho kết quả tương tự.

Nhiều tổ chức y tế uy tín cũng đồng tình với nhận định này. Viện Y học Giấc ngủ Mỹ (AASM) và Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ (SRS) cùng khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ "từ 7 tiếng trở lên mỗi đêm", coi đây là một khoảng thời gian linh hoạt thay vì một "mệnh lệnh" 8 tiếng. Tương tự, Mayo Clinic, một trong những trung tâm y tế hàng đầu thế giới, cho rằng người lớn cần ngủ từ 7 giờ trở lên nhưng nhấn mạnh sự khác biệt tùy thuộc vào tuổi tác, chất lượng giấc ngủ và quá trình lão hóa của mỗi cá nhân.

Ảnh minh họa: Inspira Health

Giáo sư Lieberman công bố các nghiên cứu chi tiết này trong cuốn sách Exercised: The Science of Physical Activity, Rest and Health (Luyện tập: Khoa học về Hoạt động Thể chất, Nghỉ ngơi và Sức khỏe). Ông và các chuyên gia khác khuyên mọi người nên đặt mục tiêu ngủ từ 7 đến 9 tiếng, thay vì ám ảnh về một con số cố định. Mốc 7 tiếng có thể xem là thời gian tối thiểu nếu bạn thức dậy với cảm giác sảng khoái và làm việc hiệu quả.

Giới chuyên môn cũng cảnh báo, việc thường xuyên ngủ ít hơn 7 tiếng hoặc có thói quen ngủ nhiều hơn 9 tiếng đều liên quan đến các nguy cơ sức khỏe. Nếu một người liên tục cần ngủ hơn 9 tiếng, họ nên đi khám để kiểm tra các bệnh lý tiềm ẩn như trầm cảm, ngưng thở khi ngủ hoặc các bệnh mãn tính khác. Tóm lại, quy tắc 8 tiếng chỉ là một sự đơn giản hóa mang tính văn hóa, không phải là yêu cầu sinh học phổ quát cho tất cả mọi người.

Bình Minh (Theo Foturne)