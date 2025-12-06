Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Trung tại London

AnhSự kiện "The Asian Fusion" nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa Á Đông và tăng cường kết nối giữa hai cộng đồng, thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt và quốc tế.

Chương trình diễn ra ngày 16/11 do New HongKong City - một địa chỉ văn hóa, ẩm thực lâu năm của người Á tại London - tổ chức, đánh dấu một năm nhà hàng đi vào hoạt động. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

"The Asian Fusion" mang đến không gian nghệ thuật tái hiện những giá trị văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc đã được trình diễn, nổi bật có tiết mục Hát múa Việt Nam do các nghệ sĩ trẻ tại Anh thể hiện. Bộ sưu tập thời trang "Nét Việt muôn nơi", lấy cảm hứng từ phong cảnh từng vùng miền Việt Nam, kết hợp nét văn hóa truyền thống Anh Quốc, tạo nên điểm nhấn độc đáo của chương trình.

Tiết mục múa chén được thể hiện trong sự kiện. Ảnh: New HongKong City

Chương trình còn có màn trình diễn nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc và múa lụa, múa trống tambourine. Gian thư pháp Việt - Trung trở thành điểm nhấn khi nhiều khách mời trực tiếp tập viết và xin chữ lấy may. Triển lãm tranh nghệ thuật song phương cùng không gian thưởng trà Shan Tuyết Hà Giang khiến bạn bè quốc tế thích thú khi được giới thiệu về thức trà cổ thụ đặc sản vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Hoạt động trải nghiệm viết thư pháp thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự. Ảnh: New HongKong City

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người tham dự còn được trải nghiệm ẩm thực thượng hạng do các đầu bếp giàu kinh nghiệm của nhà hàng New HongKong City chế biến. Thực đơn bao gồm những món ăn công phu với nguyên liệu cao cấp như: bào ngư, tôm hùm, cá tuyết Chile, thịt bò hồng ngọc. Mỗi món ăn trình bày theo phong cách fine dining kèm theo video trước khi thưởng thức. Điều này tạo nên một hành trình ẩm thực hoàn chỉnh, đưa khách mời đi qua nhiều tầng vị giác và cảm xúc.

Món heo sữa quay "phú quý hoàng kim toàn" được phục vụ trong chương trình. Ảnh: New HongKong City

Ông Lê Đình Bá, Tham tán, Đại diện Thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh đánh giá cao sự sáng tạo của người Việt qua ẩm thực tại chương trình. "Tôi vui mừng được tham gia sự kiện của doanh nhân Việt Nam mang ẩm thực Việt ra thế giới", ông nói.

Doanh nhân Trịnh Huyền, chủ doanh nghiệp New HongKong City cho biết mong muốn mở ra một không gian giao lưu văn hóa Việt - Trung. "The Asian Fusion" trở thành cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết giữa các cộng đồng châu Á tại Anh. Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam văn minh - thân thiện - hội nhập.

Yên Chi