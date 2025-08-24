Giao hạn đàm phán tín dụng cho điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 9

Bộ Tài chính được giao chủ trì đàm phán và ký điều ước tín dụng, phấn đấu hoàn tất trong 9 với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và tháng 3 năm sau với Ninh Thuận 2.

Tại Nghị quyết 249 về Kế hoạch triển khai cơ chế đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bên liên quan tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng hai dự án. Việc này hoàn thành trong tháng 9 với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12 với dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Tài chính tổ chức đàm phán, hoàn tất các quy trình, thủ tục và ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho hai dự án. Nhà điều hành đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9 với Ninh Thuận 1 và trong tháng 3/2026 với Ninh Thuận 2.

Việt Nam đang khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.

Việc đàm phán với các đối tác về hiệp định, thỏa thuận cung cấp tín dụng cho dự án là nội dung quan trọng để triển khai dự án điện hạt nhân. Thực tế, việc thu xếp vốn đầu tư là một trong những thách thức lớn nhất mà chủ đầu tư phải đối mặt khi được giao thực hiện dự án.

Bởi, tổng mức đầu tư có thể lên tới hơn chục tỷ USD cho một nhà máy điện hạt nhân khoảng 2.000 MW. Con số này vượt xa khả năng tài chính của doanh nghiệp cũng như các ngân hàng trong nước. Chưa kể, họ còn phải đối mặt với rủi ro đội vốn - một thực tế đã được chứng minh ở nhiều dự án trên thế giới.

Ngoài đàm phán tín dụng, Chính phủ cũng yêu cầu EVN và PVN trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để cấp thẩm quyền xem xét. Việc này dự kiến hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội tháng 10-11/2025 với Ninh Thuận 1 và chậm nhất là vào tháng 5/2026 với Ninh Thuận 2. Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước (Bộ Tài chính chủ trì) sẽ thẩm định, trình Thủ tướng duyệt dự án đầu tư, địa điểm vào 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng trong năm 2025. Cơ quan này phải xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế đa phương cần thiết trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Dự kiến, việc này hoàn thành trong năm 2026.



Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, hoàn thành trong năm nay. UBND tỉnh Khánh Hòa sớm triển khai việc di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo được xây dựng, trình Thủ tướng duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân, sau đó sẽ triển khai ngay.



Trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án, EVN, PVN và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn, nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tránh tham nhũng, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn phóng xạ, môi trường.



Theo kế hoạch, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...) sẽ được thành lập vào 2026. Tổ công tác này có nhiệm vụ giám sát thực hiện bảo đảm các công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai.



Phương Dung