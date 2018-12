Trường trung học đào tạo IB và AP tại Mỹ

Bằng tú tài quốc tế IB và chứng chỉ nâng cao Advanced Placement đều là những môn học với kiến thức nâng cao nên có nhiều lợi thế trúng tuyển vào những đại học danh tiếng, cơ hội học bổng cao và được miễn giảm tín chỉ bậc đại học. Dù IB và AP quen thuộc trong bậc phổ thông tại Mỹ nhưng lựa chọn chương trình phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh luôn là câu hỏi lớn cho các bậc phụ huynh.

Nhằm giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình này, thầy cô của ba trường Windermere Preparatory School, North Broward Preparatory School và The Village School sẽ tư vấn chi tiết về IB và AP trong Ngày hội trung học nội trú Mỹ vào 14h30, thứ Bảy, ngày 31/3, tại Intercontinental Saigon, quận 1, TP HCM. Bên cạnh đó, lớp học mẫu theo kiểu Mỹ thú vị cùng bài thi thử AP và IB sẽ giúp các em dễ dàng nhận biết chương trình phù hợp cho mình. Đăng ký tham dự tại đây và đem theo kết quả học tập để được phỏng vấn tại hội thảo.

Học sinh trong lớp học nghệ thuật

Windermere, North Broward và The Village là ba trong số 55 trường tư thục thuộc tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới - Nord Anglia. Các trường đều có thế mạnh đào tạo tú tài quốc tế IB, khóa nâng cao AP, các lớp danh dự (honors) và liên kết với Học viện công nghệ kỹ thuật MIT, hợp tác đào tạo với Học viện nghệ thuật The Juliarrd và phối hợp giảng dạy kinh tế với trường Kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania. Vào các kỳ nghỉ lễ tạ ơn, phục sinh, nhà trường đều tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng tổ chức, lãnh đạo kết hợp tìm hiểu văn hóa lễ hội ở những trung tâm du lịch lớn như Los Angeles, New York, Atlanta, Chicago... cho tất cả du học sinh các nước. Với chương trình giáo dục toàn diện, toàn bộ học sinh của hệ thống Nord Anglia được chấp thuận và có học bổng cao vào các đại học mong muốn.

Windermere Preparatory School, Orlando, Florida

Windermere được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 192.000 m2 với hồ nước xinh đẹp và những thảm cỏ xanh tươi, các tòa nhà phục vụ cho việc học và sinh hoạt thể dục thể thao với những trang thiết bị hiện đại như hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá, bóng rổ, phòng tập gym, phòng chức năng khoa học, nghệ thuật…

Trường hiện có khoảng 1.440 học sinh với 10% du học sinh quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau. Dự án Start – up (khởi nghiệp) của trường Windermere do chính giáo viên đồng thời là chủ một doanh nghiệp về start up đưa các em đến với các dự án kinh doanh mới bằng những ý tưởng khả thi, cách thức mở doanh nghiệp, điều hành bộ máy, quản trị nhân sự, đối mặt rủi ro và kinh doanh hiệu quả.

Khuôn viên xanh mát của trường Windermere.

The Village School, Houston, Texas

The Village là trường trung học nội trú danh tiếng tại Houston, thành phố lớn nhất bang Texas. Theo đạo luật giáo dục số 51.968 của Mỹ, tất cả đại học bang Texas đều miễn giảm tối thiểu 24/30 tín chỉ năm thứ nhất cho những học sinh có bằng tốt nghiệp IB, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí của gần một năm đại học.

Ngoài ra, du học sinh còn có cơ hội hưởng học phí của người dân Mỹ khi học đủ 36 tháng bậc trung học và tốt nghiệp tại bang Texas. Trường luôn tiên phong trong hoạt động phát triển kỹ năng sống bằng những cơ hội thực tập vào mùa hè ở Bệnh viện Nhi đồng Texas, Hãng luật Anderson, House Partners Architects hoặc thực hiện chương trình đào tạo quản lý theo kỹ thuật với Đại học Texas và kinh doanh với Đại học Pennsylvania hay mở câu lạc bộ mô hình Liên hiệp quốc cho học sinh thực hiện vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi của các nước thành viên.

North Broward Preparatory School, Fort Lauderdale, Florida

North Broward tọa lại tại thành phố Fort Lauderdale sầm uất, được mệnh danh là "Venice của Mỹ". Trường giống như hình ảnh của một đại học thu nhỏ với 15 tòa nhà tọa lạc trên khuôn viên Coconut Creek rộng lớn. North Broward là một ngôi trường điển hình của khu vực với phần lớn học sinh người Mỹ có truyền thống học vấn cao, chương trình học rất phong phú và đa dạng.

Các em hướng đến nền giáo dục "có sáng tạo và đạt thành tựu" trong bất cứ lãnh vực nào từ âm nhạc, nghệ thuật đến khoa học. Dự án đem tiếng đàn piano từ những chất dẻo trong môn hóa học hay chế tạo xe hơi năng lượng mặt trời của học sinh trường North Broward mới được vinh danh trong hội thi cấp quốc gia 2017.

