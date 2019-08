Trải nghiệm bài giảng mẫu ngành Thiết kế cùng giảng viên Đại học Massey

Ngày 24, 25/8 tại TP HCM và Hà Nội, Ms. Lee Whiterod sẽ chia sẻ nguyên tắc thiết kế trong lĩnh vực hoạt hình, nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa...

Để hiểu rõ hơn về ngành thiết kế, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể tham gia "Hội thảo và bài giảng mẫu Ngành thiết kế cùng giảng viên Đại học Massey, New Zealand" do Công ty Đức Anh tổ chức.

Thời gian và địa điểm:

- TP HCM: 15-18h, ngày 24/8 tại khách sạn Lotte, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1

- Hà Nội: 15-18h, ngày 25/8 tại tòa nhà Đức Anh, 54-56 Tuệ Tĩnh

Nội dung của hội thảo:

- Ms. Lee Whiterod, giảng viên Đại học Massey, New Zealand - Top 100 trường hàng đầu thế giới về đào tạo Thiết kế và Mỹ thuật sẽ có bài giảng mẫu, giới thiệu các nguyên tắc thiết kế trong lĩnh vực Thiết kế truyền thông thị giác, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Hoạt hình, Nhiếp ảnh, Thiết kế dệt may, Thiết kế không gian, Phim, Thiết kế trò chơi, Thiết kế công nghiệp;

- Hội thảo mini về Typography và Thiết kế màn hình;

- Hướng dẫn chuẩn bị portfolio khi xin học các ngành thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh;

- Hiểu hơn về cách đánh giá Portfolio từ góc nhìn của giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế;

- Nhận xét - góp ý về các portfolio mà bạn đã có;

- Giới thiệu chương trình học bổng 15.000 - 20.000 NZD;

- Tư vấn hướng nghiệp - chọn ngành học, bậc học phù hợp;

- Hướng dẫn - tiếp nhận hồ sơ xin học - xin học bổng du học;

- Giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Lưu ý: Dù bạn muốn du học New Zealand hay Anh, Australia, Mỹ, Canada... Đức Anh vẫn khuyến khích bạn tham gia, do portfolio là phần chung cho chuẩn bị hồ sơ xin học các ngành thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật tại các trường đại học trên toàn cầu.

Phụ huynh và học sinh sinh viên vào cửa tự do, đăng ký trước tại đây

Liên hệ để được tư vấn chi tiết qua hotline: 09887 09698, 09743 80915 hoặc email: duhoc@ducanh.edu.vn.

Cô Lee Whiterod

Cô Lee Whiterod - Giảng viên cao cấp của khoa Thiết kế, Trường Nghệ thuật Sáng tạo, Đại học Massey vừa hoàn thành văn bằng Thạc sĩ Thiết kế.

Cô Lee Whiterod là Giảng viên cao cấp của khoa Thiết kế, Trường Nghệ thuật Sáng tạo, Đại học Massey. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Mới đây cô đã hoàn thành văn bằng Thạc sĩ Thiết kế.

Công việc của cô không dừng lại ở lĩnh vực thiết kế đồ họa truyền thống mà còn bắt kịp xu hướng thiết kế ảnh động chú trọng tới tính bền vững xã hội. Là một giảng viên lâu năm đồng thời cũng là chuyên gia trong ngành, cô sẽ mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam một tiết học mẫu chuẩn mực, đồng thời hướng dẫn bạn tạo portfolio ấn tượng, những điều nên và không nên làm.

Mr. Tim Croft

Mr. Tim Croft có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tuyển sinh, quản lý.

Mr. Tim Croft là Giám đốc quốc tế của Trường Nghệ thuật Sáng tạo, Đại học Massey. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tuyển sinh, quản lý và giúp đỡ sinh viên quốc tế học tập thành công tại trường. Với kiến thức sâu rộng về các chương trình đào tạo của trường, cũng như quy trình tuyển sinh, yêu cầu đầu vào, đánh giá tín chỉ, cấu trúc khóa học và xét tuyển, ông sẽ mang đến cho học sinh, sinh viên những lời khuyên chuẩn xác về bất cứ vấn đề học tập nào liên quan đến lĩnh vực này.

Thế mạnh của Trường Nghệ thuật sáng tạo thuộc Massey University

- Tọa lạc tại thủ đô Wellington, New Zealand - một trong những đô thị sáng tạo bậc nhất thế giới;

- Xếp hạng nhất bởi RED DOT 2017 - Cơ quan giải thưởng thiết kế quốc tế uy tín hàng đầu thế giới;

- Top 100 thế giới về đào tạo Mỹ thuật và thiết kế (QS University rankings 2019);

- Được NASAD - Hiệp hội quốc gia của Trường Nghệ thuật & Thiết kế của Mỹ công nhận đạt chuẩn tương đương;

- Là trường số một tại New Zealand về nghiên cứu thiết kế và nghệ thuật thị giác (theo 2019 New Zealand government Performance Based Research Funding round);

- Có bề dày truyền thống hơn một thế kỷ về đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sáng tạo;

- Giành giải thưởng Best Design Award Sponsor 2016;

- Là nhà tài trợ Platinum của Viện Thiết kế New Zealand;

- Nhiều sinh viên tốt nghiệp Massey University đã giành giải thưởng vàng Wellington năm 2018.

- Trường cung cấp một môi trường học tập phát triển mạnh mẽ, có nguồn lực tốt và truyền cảm hứng thúc đẩy nghiên cứu, học bổng và thực hành sáng tạo;

- Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cho phép họ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp Massey University đã giành giải thưởng vàng Wellington năm 2018.

Học bổng

- Học bổng 15.000 NZD/ 3 năm dành cho các chương trình: Bachelor of Creative Media Production (Film and television, Animation and VFX, Web and interactive, Game development), Bachelor of Commercial Music (Practice, Industry, Technology);

- Học bổng 20.000 NZD/4 năm dành cho các chương trình: Bachelor of Design (Hons)(Industrial, Fashion, Photography, Spatial Textile, Visual communication design), Bachelor of Fine Arts (Hons), Bachelor of Māori Visual Arts.

Hạn cuối nhận hồ sơ xin học bổng:

- Ngày 1/12/2019 cho kỳ khai giảng tháng 2/2020

- Ngày 1/5/2020 cho kỳ khai giảng tháng 7/2020

Chú ý: Nếu bạn muốn được đảm bảo có chỗ ở trong ký túc xá của trường, bạn cần nộp hồ sơ trước ngày 1/10/2019.

Các chương trình học

Các bạn có thể lựa chọn các khóa học tại Trường Nghệ thuật sáng tạo Massey University:

- Du học hè New Zealand - 3 tuần: tháng 11 đến tháng 2, xem chi tiết

- Chứng chỉ - 6 tháng: Visual Arts

- Cao đẳng - 1 năm: Visual Arts

- Graduate Diploma - 1 năm: Design, Fine Arts

- Cử nhân - 3-4 năm: Design, Fine Arts, Commercial music, Creative Media Production, Maori Visual Arts

- Postgraduate Diploma - 1 năm: Design, Maori Visual Arts

- Thạc sĩ - 1 năm: Design, Fine Arts in Design, Fine Arts in Fine Arts, Maori Visual Arts

- Tiến sĩ - 4 năm.

Các chuyên ngành: Âm nhạc thương mại, Sản xuất các sản phẩm truyền thông sáng tạo, Thiết kế thời trang và kinh doanh, Mỹ thuật, Thiết kế công nghiệp, Nhiếp ảnh, Thiết kế không gian, Thiết kế dệt may, Văn hóa vật liệu và hình ảnh... và nhiều chuyên ngành về Thiết kế truyền thông trực quan.

Các link tham khảo:

- Khóa học: creative.massey.ac.nz/study/studying-at-the-college/

- Học bổng: creative.massey.ac.nz/study/scholarships/

- Chi phí: creative.massey.ac.nz/study/how-to-apply/fees/

- Portfolio- hướng dẫn làm: creative.massey.ac.nz/study/how-to-apply/portfolio-requirements/

Nếu bạn muốn được đảm bảo có chỗ ở trong ký túc xá của trường, bạn cần nộp hồ sơ trước ngày 1/10/2019.

Hồ sơ xin học

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ/ bảng điểm - những gì đã có;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu;

- Portfolio - nếu bạn apply một trong các khóa sau: Bachelor of Design (Hons), Bachelor of Fine Arts (Hons), Bachelor of Maori Visual Arts;

- Thành tích khác nếu muốn xin học bổng.

Khám phá ngành Sản xuất các sản phẩm truyền thông sáng tạo tại Massey University: https://youtu.be/K99S0M1UA3w

Chi tiết về sự kiện và thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh - Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 - TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: www.ducanhduhoc.vn/ Đức Anh EduConnect: - Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong tư vấn du học đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản; - Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư; - Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)