Top 10 trường đại học đẹp nhất nước Mỹ

University of Hawai’I at Mãnoa, Hawai'i. Khuôn viên chính của Đại học Hawai'i nằm ở Mānoa, nơi thường thấy cầu vồng xuất hiện vì khu vực này hay có mưa to. Ngôi trường được bao bọc bởi một thung lũng gồm những hàng cau và các dải đầy hoa. Đặc biệt nơi đây gần bãi biển và có những rạn san hô riêng của trường, được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.