Tiết kiệm thời gian và chi phí du học Mỹ

Hợp Điểm phối hợp cùng Shoreline Community College (Seattle, bang Washington) tổ chức hội thảo chủ đề "Làm sao tiết kiệm thời gian và chi phí học tập tại Mỹ?" vào 9h, thứ Bảy, ngày 30/07, tại 27 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham dự miễn phí theo số hotline 090 133 7726 hoặc điền thông tin tại đây.

Chương trình bằng kép giúp học sinh có thể tốt nghiệp đại học Mỹ sớm hơn từ một đến hai năm.

Chương trình kép được biết đến với tên gọi "High School Completion", được các trường community college (cao đẳng cộng đồng) bang Washington thiết kế dành cho các bạn học sinh từ 16 tuổi trở lên. Theo đó, các bạn sẽ hoàn tất những môn học theo yêu cầu của bang để có thể lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (High School Diploma), đồng thời có thể đăng ký các tín chỉ của hệ cao đẳng để chuyển tiếp lên năm thứ ba và thứ tư của cử nhân đại học Mỹ. Sau hai năm học tại các trường cao đẳng cộng đồng, các bạn sẽ được cấp hai bằng cùng lúc là High School Diploma và Associate’s Degree (bằng đại cương) để chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Mỹ (Bachelor’s Degree).

Tổng thời gian học tập tại các trường cao đẳng cộng đồng của học sinh có thể rút ngắn tối thiểu xuống còn hai năm. Điều này phụ thuộc vào khả năng học tập của các bạn, sau đó sẽ chuyển tiếp lên năm thứ ba và thứ tư tại một trường đại học mơ ước của mình. Sinh viên có thể lựa chọn chuyển tiếp đến học hai năm cuối tại những trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ hoặc Canada như Standford, Cornell, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California Berkeley, Yale University, UCLA, Berkeley, New York, Purdue, Princeton, Simon Fraser, British Columbia (UBC)...

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian, tạo cơ hội cho các bạn học sinh nhận được tấm bằng tốt nghiệp cử nhân đại học vào năm 20 - 21 tuổi, chương trình còn mang đến sự lựa chọn du học Mỹ với chi phí tiết kiệm. Việc học tập tại các trường cao đẳng cộng đồng trong hai năm đầu sẽ giúp phụ huynh và du học sinh tiết kiệm được phân nửa chi phí so với việc học tập tại một trường đại học hệ 4 năm. Hơn nữa, thời gian học tập được rút ngắn cũng đồng thời giảm đi số năm học tập tại Mỹ, qua đó, tiết kiệm được một phần chi phí không nhỏ cho gia đình của các bạn.

Thành phố hiện đại, xinh đẹp Seattle thuộc tiểu bang Washington, nơi đặt trụ sở của những tập đoàn hàng đầu như Microsoft, Boeing, Amazon, Starbucks… hiện là một trong những điểm đến du học hấp dẫn cho các bạn trẻ Việt Nam. Một trong số những trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu có giảng dạy chương trình kép tại bang Washington là Shoreline Community College. Trường có quy mô lớp học nhỏ (20 - 35 sinh viên một lớp), tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên quan tâm đến từng cá nhân học viên. Shoreline cón có các trung tâm dạy kèm miễn phí. Trường không yêu cầu TOEFL - IELTS - SAT và sinh viên quốc tế sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để xác định trình độ Anh ngữ và được xếp vào những lớp tiếng Anh hỗ trợ theo đúng khả năng.

Công ty Hợp Điểm hiện là đại diện tuyển sinh của nhiều trường học Mỹ uy tín và chất lượng cao, nhằm đem lại chất lượng dịch vụ tốt, giúp các bạn học sinh - sinh viên Việt Nam có được sự lựa chọn chính xác khi sang Mỹ du học. Hợp Điểm cung cấp các dịch vụ tư vấn, làm hồ sơ du học Mỹ, phỏng vấn xin visa du học, làm hồ sơ xin học bổng với các mức học bổng lên đến 100%. Ngoài ra, trung tâm còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, triển lãm về du học Mỹ, tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm có được những thông tin chính xác và hữu ích cho kế hoạch du học Mỹ.

