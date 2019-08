Thí sinh trượt đại học vì trường cố tình nâng điểm

Quân đăng ký ba nguyện vọng vào ngành Sư phạm Vật lý của ba trường là Đại học Sư phạm TP HCM (nguyện vọng 1), Đại học Sài Gòn (nguyện vọng 2) và Đại học Đồng Nai (nguyện vọng 3). Ở nguyện vọng 1 và 2, em thiếu lần lượt 0,45 và 0,04 điểm.

Trượt hai nguyện vọng đầu, nam sinh sinh năm 2000 tự tin đỗ trường ở Đồng Nai do mọi năm trường lấy điểm chuẩn dưới 20, năm 2018 lấy 17 điểm - bằng mức sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với ngành sư phạm.

Khi thay đổi nguyện vọng, thấy hơn 10 bạn đăng ký Sư phạm Vật lý (mã ngành 7140211) mà đề án tuyển sinh của Đại học Đồng Nai nêu rõ chỉ tiêu mã ngành này là 10, lại có điểm xét tuyển cao hơn 4,3 điểm (đã tính ưu tiên khu vực) so với ngưỡng sàn do Bộ quy định, Quân chắc chắn mình đỗ. Cũng vì lý do đó em không đăng ký bổ sung nguyện vọng nào.

"Khi trường công bố điểm chuẩn 24,7, em sốc rồi cảm thấy oan ức vì nhà trường xác nhận với báo chí mức điểm cao như vậy là do chủ ý nâng lên nhằm đánh trượt thí sinh", Quân nói và cho biết đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo, phản hồi gì từ trường.

Với 24,7 điểm chuẩn, Đại học Đồng Nai dẫn đầu cả nước ở ngành Sư phạm Vật lý, nhưng không tuyển được thí sinh nào. Với Quân, mức điểm 22,3 thừa đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý của nhiều trường sư phạm tên tuổi như Đại học Sư phạm Hà Nội hay Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giấy chứng nhận kết quả thi của Nguyễn Minh Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

2019 là năm thứ hai Quân thi và đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Vật lý của Đại học Đồng Nai. Năm ngoái, em đỗ nhưng do không đủ sinh viên để mở lớp nên được nhà trường thông báo cho đổi sang nguyện vọng khác. Quân đã chọn Sư phạm Toán, nhưng chỉ học hết một học kỳ thì bỏ ngang để ôn thi lại.

"Việc trượt cả ba nguyện vọng ở đợt tuyển sinh đầu tiên khiến em sốc. Em vẫn thích Vật lý nên sau ngày 15/8 khi các trường thông báo tuyển sinh bổ sung sẽ lựa chọn trường phù hợp", Quang nói.

Trường Đại học Đồng Nai hôm 9/8 công bố điểm chuẩn 14 ngành hệ đại học ở mức 15-24,7. Trong đó, bốn ngành không có thí sinh trúng tuyển, nhưng được công bố mức điểm chuẩn cao nhất: Sư phạm Vật lý 24,7; Sư phạm Sinh học 18,5; Sư phạm Lịch sử 22,6 và Quản lý đất đai 20,8.

Điểm chuẩn hệ đại học của Đại học Đồng Nai.

PGS Lê Kính Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Đồng Nai, xác nhận Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã họp, thống nhất nâng điểm chuẩn bốn ngành lên mức cao hơn điểm xét tuyển cao nhất của thí sinh vì không đủ chỉ tiêu mở lớp. Trước đó trường đã nghĩ tới một vài giải pháp nhưng không khả thi.

Thứ nhất là liên hệ để thí sinh biết và đổi nguyện vọng cho phù hợp. Tuy nhiên, qua phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường chỉ có thông tin về điểm của thí sinh chứ không có số điện thoại. Thứ hai, nhà trường cũng nghĩ đến việc để các em trúng tuyển rồi chuyển ngành khác, nhưng cách này cũng không được vì tổ hợp xét tuyển các ngành khác nhau.

"Điểm số của các em hoàn toàn xứng đáng để được học ở trường, nhưng giờ lại bị tiếng là trượt ngành nào đó, trượt nguyện vọng 1. Thực tế này đáng buồn nhưng chưa có cách giải quyết", ông Thắng nói.

Không chỉ Đại học Đồng Nai, Đại học Hùng Vương TP HCM cũng xác nhận đã nâng điểm hai ngành vì không đủ thí sinh dự tuyển.