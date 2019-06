Thí sinh hưởng 0,5 điểm do đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP HCM sai

Sáng 5/6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, câu hỏi 33 đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sẽ được chấm theo phương án thí sinh dùng từ "young" hay "your" (bị in sai trong đề) đều có điểm. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào việc thí sinh phải viết lại đúng cả câu, đúng theo đáp án.

Chiều 2/6, thí sinh kết thúc môn thi thứ hai - Tiếng Anh phản ánh câu số 33 in sai ở phần trả lời. Câu hỏi yêu cầu thí sinh viết tiếp các câu trên theo đúng yêu cầu của đề với dữ kiện:

Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago.

>> Some years back young...

Trong phần trả lời ở khoảng trống để thí sinh viết đáp án vào, đề in thành:

>> Some years back your...

Đề tiếng Anh bị in sai. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trước đó, ông Lê Hoài Nam (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) nói rằng, đề tiếng Anh sai sót có thể do lỗi in ấn, ông sẽ làm việc với bộ phận chuyên môn để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, không ảnh hưởng tới quyền lợi thí sinh.

Theo kế hoạch, ngày 13/6 Sở công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ 13 đến 15/6, kết quả phúc khảo công bố ngày 19/6.

Ngày 10/7, điểm chuẩn lớp 10 thường THPT công lập được công bố.