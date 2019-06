Đề thi tiếng Anh ở TP HCM có sai sót

Chiều 2/6, gần 80.000 thí sinh tại TP HCM kết thúc môn thi thứ hai - Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Đề thi được đánh giá vừa sức.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh tại điểm thi THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh), THPT Trưng Vương (quận 1) phản ánh đề tiếng Anh câu 33 bị sai sót. Ở phần câu hỏi, đề in là "Some years back young..." nhưng ở chỗ cho thí sinh viết câu hoàn chỉnh, đề in là "Some years back your...".

"Em hơi bỡ ngỡ chỗ này, biết được lẽ ra đề là từ 'young' nhưng vẫn ngại mình bị lầm", một thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương cho biết.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xác nhận đề tiếng Anh có sai sót trên. Ông Nam cho biết sẽ làm việc với bộ phận chuyên môn để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, không ảnh hưởng tới quyền lợi thí sinh.

Gần 800 thí sinh vắng so với số lượng đăng ký hơn 80.300 em trong ngày đầu tiên thi tuyển sinh lớp 10 TP HCM. Tình hình thi cử tại thành phố trong ngày đầu diễn ra an toàn, trật tự.