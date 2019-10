Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng bị làm giả văn bản

Đêm 30/10, trang Facebook "Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng" đăng văn bản giả mạo, nội dung thông báo học sinh trên địa bàn nghỉ học do mưa bão.

Văn bản đóng dấu "khẩn", thông báo học sinh được nghỉ học ngày 31/10 và 1/11 "để đảm bảo an toàn về tính mạng do mưa, lũ, lốc xoáy". Phía trên văn bản ghi UBND TP Đà Nẵng, nhưng người ký và đóng dấu lại là ông Trần Sỹ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Văn bản "nhái" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Huân, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, cho biết văn bản này là của tỉnh Quảng Ngãi, đăng trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thông báo cho học sinh nghỉ học do mưa bão. "Tuy nhiên, nó đã bị tẩy xóa, thay UBND tỉnh Quảng Ngãi thành UBND TP Đà Nẵng", ông Huân nói.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, khẳng định văn bản đăng tải trên mạng xã hội với nội dung cho học sinh Đà Nẵng nghỉ học do mưa lũ là giả mạo. Sáng nay, Sở có văn bản thông báo cho các đơn vị, trường học về việc chủ động phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ngập lụt; nhắc nhờ học sinh, phụ huynh và giáo viên cẩn trọng đi lại để đảm bảo an toàn, không có nội dung cho nghỉ học.

Ảnh hưởng của bão, Đà Nẵng có mưa và gió lớn khiến nhiều cây xanh gãy đổ. Ảnh: T.H.

Về trang Facebook ghi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, bà Thuận cho biết Sở chưa từng có trang thông tin hoạt động trên mạng xã hội.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, nhiều ngày qua Đà Nẵng có mưa to, cây cối gãy đổ, tập trung ở ven biển. Nhiều khu vực phải cắt điện do cây đổ hoặc tôn bay mắc vào dây điện.