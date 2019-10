Những điều cần biết về giáo dục New Zealand

New Zealand chỉ có 8 trường đại học nhưng đều lọt top 600 thế giới và là một trong những quốc gia dẫn đầu về đổi mới giáo dục.

Trang New Zealand Education cung cấp một số thông tin về hệ thống giáo dục New Zealand để phụ huynh và du học sinh tham khảo.

Bậc đại học và cao học

New Zealand có 8 trường đại học công lập, 15 Học viện Kỹ nghệ (ITPs) và khoảng 550 trường tư thục (PTEs) bao gồm cả trường dạy tiếng Anh.

Các trường đại học giảng dạy chương trình từ bậc cử nhân trở lên với 65 lĩnh vực, chủ yếu về học thuật và nghiên cứu. Cả 8 trường đều lọt top 600 thế giới (theo THE) và nằm trong danh sách 3% trường tốt nhất toàn cầu (theo QS).

Các Học viện Kỹ nghệ và một số trường tư thục cũng giảng dạy bậc cử nhân. Các trường tư thục thường đào tạo các ngành nghề cụ thể và chủ yếu là ở cấp độ chứng chỉ (Certificate) và văn bằng trung cấp (Diploma).

Trung tâm khoa học của Đại học Auckland, New Zealand. Ảnh: Simon Devitt/Arch Daily

Bậc phổ thông trung học

New Zealand có ba loại hình trường phổ thông: trường công lập (khoảng 85% học sinh người New Zealand theo học), trường bán công (đa số do tổ chức tôn giáo lập ra, hoặc là trường được thành lập với các phương pháp giảng dạy riêng biệt) và trường tư thục.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ đạt được các chứng chỉ giáo dục quốc gia (National Certificate of Educational Achievement - NCEA, tương đương với bằng tốt Nghiệp THPT của Việt Nam). Các trường trung học cũng dạy nghề như du lịch, máy tính...

Ngoài chứng chỉ giáo dục quốc gia, một số trường trung học ở New Zealand cũng dạy chương trình tú tài quốc tế (IB) và chương trình Cambridge (Cambridge International Examinations).

Các tổ chức giám sát chất lượng giáo dục

Năm tổ chức chịu trách nhiệm giám sát chất lượng của hệ thống giáo dục New Zealand gồm:

- Bộ Giáo dục: Đặt ra mục tiêu của nền giáo dục New Zealand, chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học.

- Cơ quan Thanh tra giáo dục: Kiểm tra chất lượng giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ học sinh ở các trường tiểu học và trung học.

- Cơ quan Quản lý bằng cấp New Zealand (New Zealand Qualifications Authority - NZQA): Đảm bảo chứng chỉ và văn bằng do các trường trung học phổ thông và sau phổ thông (nằm ngoài hệ thống các trường đại học công lập), được công nhận ở New Zealand và trên thế giới.

- Hiệp hội Đại học New Zealand: Đảm bảo tất cả 8 trường đại học công lập của nước này đều đạt chất lượng cao về trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy.

- Hội đồng Giáo dục Aotearoa New Zealand: Giữ vững và thường xuyên kiểm tra trình độ chuyên môn của giáo viên bậc tiểu học và trung học.

Toàn cảnh Đại học Canterbury, New Zealand. Ảnh: University of Canterbury

Hệ thống văn bằng

Hệ thống văn bằng New Zealand (NZQF) có 10 cấp độ, được phân loại dựa trên trình độ chuyên môn, từ chứng chỉ đến tiến sĩ. Bất kỳ chương trình học nào cũng phải có thông tin về cấp độ văn bằng mà sinh viên sẽ có sau khi tốt nghiệp. Cụ thể:

Cấp 1-4: Chứng chỉ giáo dục quốc gia, bằng cấp chính của bậc trung học phổ thông và Chứng chỉ đào tạo nghề cơ bản.

Cấp độ 5-6: Chứng chỉ tay nghề nâng cao, Chứng chỉ Thương mại - kỹ thuật.

Cấp độ 7-10: Bằng cấp cho bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Thanh Hằng (Theo New Zealand Education)