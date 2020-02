Nhiều học bổng tại sự kiện du học tháng 4 của IDP

Đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung học hàng đầu Australia, Mỹ, Anh, Canada... sẽ chia sẻ lộ trình du học, làm việc và định cư thành công.

Tại sự kiện, ngoài cơ hội gặp trực tiếp đại diện hàng trăm trường, học sinh, sinh viên sẽ được đánh giá hồ sơ tại chỗ, nộp đơn xin học bổng không giới hạn vào các trường danh tiếng của Australia, Canada, Mỹ, Anh, New Zealand, Ireland. Ngoài ra bạn sẽ được tiếp cận nguồn học bổng lớn và đa dạng cho tất cả bậc học, từ 30-100% học phí, kèm theo đó là danh sách hoc bổng du học mới nhất 2020 - 2021 do IDP quản lý vả điều phối.

Hồ sơ cần chuẩn bị: Bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng ngay tại sự kiện.

Học sinh được đại diện trường đánh giá hồ sơ và xét học bổng trực tiếp tại Sự kiện của IDP.

Là tổ chức giáo dục hàng đầu do 38 trường đại học công lập tại Australia sáng lập, IDP hiện điều phối và quản lý nguồn học bổng có giá trị lớn và số lượng nhiều nhất, hướng dẫn học sinh săn học bổng, kết nối học sinh tới hơn 1.000 trường đại học, cao đẳng, trung học uy tín trên toàn thế giới với hơn 175.000 khóa học để bạn lựa chọn - tất cả đều miễn phí.

Cũng theo đại diện IDP, học sinh, sinh viên không nên quá lo lắng về khả năng của mình bởi không có học bổng dành cho người giỏi nhất mà chỉ có học bổng dành cho người phù hợp nhất. Sẽ luôn có một lựa chọn phù hợp dành cho bạn nếu bạn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Tham khảo ba bước tiếp cận học bổng thành công ngay tại sự kiện của IDP:

- Tìm hiểu thông tin các trường tham dự trên website idp.com/vietnam

- Đăng ký tham gia sự kiện theo link đăng ký và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ (gồm học bạ 2 năm gần nhất, bảng điểm IELTS và các bằng cấp liên quan).

- Đầu tư một bài luận cá nhân ấn tượng, hoặc liên hệ IDP trước ngày tham gia hội thảo để được tư vấn cách làm bài luận.

Hội thảo chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành

- Cũng trong "Ngày hội du học của IDP" diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, bạn sẽ được tham gia hội thảo chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành, cập nhật xu hướng du học, làm việc và định cư tại Australia, Canada, Anh với những lộ trình du học phù hợp, tiết kiệm chi phí dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam:

Du học Australia cùng cơ hội học bổng, việc làm lên đến 6 năm: Đâu là bí quyết thành công trong môi trường làm việc tại Australia Du học Canada: Giải pháp tiết kiệm 2+2, cơ hội việc làm hấp dẫn Thời điển 'vàng' du học Anh quốc - Visa ở lại làm việc 2 năm Cập nhật mới về visa 485: Cơ hội học bổng và chính sách visa làm việc mới cho du học sinh Australia tại vùng Regional. Gặp gỡ Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Bình, Khoa Công nghiệp Sáng tạo, Đại học Công nghệ Queensland (QUT): Kỹ năng tư duy sáng tạo được đào tạo như thế nào tại Australia? Bí quyết nào để thành công tại môi trường làm việc Australia sau tốt nghiệp? Ưu điểm của chương trình 2+2 so với lộ trình vào thẳng đại học. Lộ trình du học, làm việc, sinh sống lâu dài tại Canada và những hỗ trợ miễn phí khi làm hồ sơ tại IDP. Làm thế nào để tận dụng chính sách mới "sinh viên quốc tế được phép ở lại Anh hai năm sau tốt nghiệp"? Lộ trình du học Anh tiết kiệm chi phí và Bí quyết săn học bổng cùng IDP.

Chuyên gia IDP chia sẻ bí lộ trình từ du học đến làm việc thành công tại Australia, Canada, Anh tại hội thảo diễn ra trong khuôn khổ sự kiện của IDP.

- Trải nghiệm thi thử IELTS trên máy tính miễn phí. Thi IELTS là bước đầu để du học thành công. Hiện nay, hình thức thi IELTS trên máy tính được đa số bạn trẻ ưa chuộng vì tính tiện dụng, thao tác dễ dàng và cho kết quả nhanh. Nếu bạn muốn du học nhưng còn phân vân nên chọn phương án thi IELTS trên giấy hay trên máy tính, hãy trải nghiệm thi thử IELTS trên máy tính miễn phí ngay tại sự kiện IDP. Tại đây, bạn sẽ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi IELTS hiệu quả và nhận ưu đãi đăng ký thi IELTS.

Du học sinh có nhiều cơ hội học tập, làm việc và định cư hấp dẫn sau khi tốt nghiệp tại Australia, Canada, Anh, Mỹ.

Những quốc gia phát triển như Australia, Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, Anh và Ireland luôn ở trong danh sách "điểm đến du học lý tưởng" của sinh viên Việt Nam vì sở hữu chất lượng giáo dục tiên tiến.

Du học Australia

Nước Australia là một trong những lựa chọn du học hàng đầu của nhiều sinh viên Việt Nam. Ngoài chính sách du học dễ dàng miễn chứng mình tài chính, không bắt buộc IELTS, học bổng đa dạng cho tất cả bậc học... quốc gia này còn mang đến cơ hội làm việc và định cư hấp dẫn cho sinh viên quốc tế, từ 2-4 năm sau tốt nghiệp và có thể lên đến 6 năm nếu bạn học ở vùng Regional. Đây là khoảng thời gian "vàng" để bạn tích lũy kinh nghiệm làm việc và nắm bắt cơ hội định cư tại Australia.

Du học Canada

Với một lộ trình đúng đắn và tiết kiệm, bạn chỉ tốn từ 250-500 triệu đồng cho một chương trình đại học, cao đẳng tại Canada. Chưa hết, bạn còn có cơ hội ở lại làm việc lên đến ba năm sau tốt nghiệp và triển vọng định cư hấp dẫn dành cho các nhóm ngành được Chính phủ ưu ái.

Du học Anh

Với tấm bằng quốc tế, kinh nghiệm làm việc hai năm tại Anh, bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn trở về Việt Nam hoặc ở lại Anh làm việc và định cư lâu dài.

Du học Mỹ

Mỹ là quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất trên thế giới. Với các thành phố nổi tiếng, phong cảnh hùng vĩ, các trường đại học được xếp hạng cao và môi trường học tập thú vị, du học Mỹ mang đến sự kết hợp giữa chất lượng giáo dục và trải nghiệm văn hoá. Chương trình đào tạo thực tập hưởng lương (OPT) là chương trình làm việc tạm thời tại Mỹ dành cho sinh viên diện F1. Đặc biệt nếu ngành bạn học thuộc nhóm ngành STEM, bạn sẽ có cơ hội gia hạn OPT lên đến 3 năm.

Du học New Zealand

Chất lượng giáo dục tại New Zealand đã được khẳng định vị thế, sánh vai cùng các nước có nền giáo dục tiên tiến với chương trình đào tạo tiêu chuẩn toàn cầu, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, cùng với đó là môi trường sống thân thiện, an toàn cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn có ý định du học New Zealand trong năm 2020 thì hãy sẵn sàng cho hai kỳ nhập học - tháng 2 và 7/2020, và đặt mục tiêu vào thẳng top 6 trường đại học của quốc gia này.IDP là tổ chức giáo dục và tuyển sinh hàng đầu thế giới do 38 trường đại học công lập tại Australia sáng lập. Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh quốc tế, kết nối thành công cho hơn 450.000 du học sinh toàn cầu đến với các trường đại học, các cơ sở giáo dục uy tín ở các quốc gia nói tiếng Anh như Australia, Canada, Mỹ, Anh, New Zealand và Ireland, IDP hiện có trên 100 văn phòng tại 32 quốc gia.

