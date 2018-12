New Zealand mở rộng cánh cửa cho du học sinh Việt

SIT là tên viết tắt của Học viện công nghệ miền Nam New Zealand. Cái tên này trở nên thân thuộc với cộng đồng sinh viên du học không chỉ ở New Zealand mà trên toàn thế giới. Ban đầu, SIT được biết đến với chương trình sau đại học ngành kinh doanh. Chương trình này đã đem đến cơ hội cho nhiều gia đình Việt Nam khi cả nhà được đi học ở nước ngoài với chi phí thấp. Bên cạnh những chương trình đào tạo chất lượng, giờ đây, SIT còn được biết đến bởi bằng cấp được công nhận toàn cầu.

Với những thành tích trong học tập và làm việc cao, sinh viên Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của SIT.

Theo bản khảo sát năm 2014, 96% sinh viên tốt nghiệp từ SIT tìm được việc làm hoặc đang tiếp tục học lên cao. Số lượng sinh viên quốc tế tại SIT tăng một cách mạnh mẽ với 26% tăng trong năm 2014 - 2015. Với những thành tích trong học tập và làm việc cao, sinh viên Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của SIT. Sinh viên Việt Nam đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cộng đồng người Invercargill, New Zealand.

Bằng cấp của SIT được công nhận toàn cầu.

Để tri ân sự đóng góp cho sự thành công của SIT đối với các đối tác ở Việt Nam, SIT sẽ tổ chức một buổi "Gặp gỡ và tri ân các đối tác" vào ngày 16/9, tại một trong những khách sạn 5 sao Park Hyatt, TP HCM. Buổi tiệc sẽ có sự hiện diện của bà Penny - Giám đốc điều hành SIT. Bà là thành viên của Hiệp hội học viện kỹ thuật và công nghệ New Zealand, thành viên ban điều hành của nhiều tổ chức tình nguyện của New Zealand. Bà cũng là thành viên ban quản trị của Southland Outdoor Stadium Trust and Film Otago Southland, thành viên ban quản trị của Community Trust of Southland, Venture Southland and Hockey Southland. Ở mức độ quốc gia, bà Penny là chủ tịch của Hiệp hội Hockey New Zealand.

Ngoài ra, chương trình còn có sự hiện diện của bà Chami Abeysinghe - giám đốc marketing của SIT. Bà từng là sinh viên PGDipBE của SIT. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoàng - hiện vẫn còn là sinh viên của SIT PGDipBE. Bà đang trong giai đoạn làm luận án tốt nghiệp. Với thành công trong học tập tại SIT của mình, bà đã được SIT tuyển dụng. Ngoài ra, chương trình dự kiến còn có sự tham gia của Tổ chức giáo dục New Zealand và Lãnh sự quán New Zealand tại TP HCM.

Bà Penny - Giám đốc điều hành SIT.

Bên cạnh đó, SIT còn tổ chức sự kiện gặp gỡ các sinh viên và gia đình có nhu cầu tìm hiểu thêm về SIT trước khi quyết định theo học tại SIT vào ngày 17/9, tại Rex - khách sạn 5 sao tại TP HCM. Thông điệp sứ mệnh của SIT là "thông qua chương trình đào tạo của mình sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động”. Với thông điệp đó, SIT sẽ là người bạn đồng hành tới sự thành công của sinh viên Việt Nam.

