New Zealand 3 năm đứng đầu các quốc gia nói tiếng Anh về chuẩn bị tương lai

New Zealand được The Economist Intelligence Unit bình chọn là điểm đến học tập lý tưởng, thuộc top đầu nhờ giáo dục sáng tạo và môi trường kinh tế - xã hội.

Trong ba năm liên tiếp 2017-2019, New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh dẫn đầu về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Educating for the Future Index) trên bảng xếp hạng của The Economist Intelligence Unit.

Nếu tính cả quốc gia nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thì New Zealand đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với 79,9 điểm, sau Thụy Điển (84,3 điểm) và Phần Lan (84,8 điểm).

Bảng xếp hạng dựa trên ba nhóm chỉ số gồm chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy, môi trường kinh tế xã hội trên 50 quốc gia, tập trung vào nhóm độ tuổi 15-24.

Bảng xếp hạng của The Economist Intelligence Unit về chỉ số chuẩn bị cho tương lai.

Khẳng định vị trí dẫn đầu về môi trường kinh tế, xã hội

Trong bảng xếp hạng, New Zealand đứng đầu thế giới về môi trường kinh tế, xã hội. Hệ thống giáo dục của New Zealand chú trọng hướng học sinh đến các giá trị toàn cầu như bình đẳng giới, tự do công dân, tự do tôn giáo, thái độ với người nhập cư, sự đa dạng và khoan dung, bảo vệ môi trường.

Hệ thống hỗ trợ du học sinh ở xứ sở Kiwi cũng thuộc hàng tốt nhất thế giới. Quốc gia này đã luật hóa Bộ quy chế Bảo vệ và chăm sóc sinh viên quốc tế. Nhờ đó, người học cảm thấy an tâm và được hưởng đầy đủ quyền lợi khi du học tại đây.

Ông Grant McPherson - Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - cho biết, chúng tôi rất vui khi New Zealand giữ vững vị trí top đầu của mình trên toàn thế giới, cũng như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. New Zealand thể hiện rất tốt trong hạng mục môi trường kinh tế - xã hội, theo đó đo lường mức độ phổ cập với các giá trị toàn cầu như sự đa dạng văn hóa và khoan dung những khác biệt. Các kỹ năng trong tương lai đóng vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao những giá trị toàn cầu này.

Chiến lược giáo dục sáng tạo khẳng định vị trí top đầu về chính sách giáo dục

New Zealand cũng được đánh giá thuộc top 5 quốc gia đứng đầu trong hạng mục môi trường chính sách giáo dục, theo đó xem xét việc đưa các kỹ năng tương lai như kỹ năng phản biện, kỹ năng sử dụng kỹ thuật số, kỹ năng mềm vào chương trình phổ thông.

Cách tiếp cận "Think New - Tư duy mới" là nhân tố chủ chốt giúp New Zealand đạt được kết quả vượt trội. Sự cởi mở trong tư duy tạo điều kiện cho nền giáo dục New Zealand tiếp cận những ý tưởng mới trên toàn cầu. Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy giáo dục đạt đến trình độ cao.

Một ví dụ như từ năm 2018, môn Công nghệ số (CNS - Digital Technology) được đưa vào chương trình tiểu học thay vì trung học nhằm đảm bảo thế hệ trẻ đều sử dụng thành thạo công nghệ, chứ không dừng lại ở mức am hiểu. Chương trình giảng dạy STEM cùng với phương pháp giáo dục khai phóng khơi gợi niềm đam mê khoa học công nghệ, phát huy tối đa tiềm năng của người học.

Đầu tư vào công nghệ là một trong những chiến lược phát triển giáo dục của New Zealand.

Ngoài ra, New Zealand còn đẩy mạnh nhiều ngành học mới để sinh viên bắt kịp với sự phát triển của xã hội trong thời đại 4.0, điển hình như các ngành học phát triển bền vững. Đại học Auckland năm trước đã cho ra mắt chương trình Cử nhân Nghiên cứu Toàn cầu (Global Studies) với các chuyên ngành như Môi trường Toàn cầu và Phát triển Bền vững, Chính trị Toàn cầu và Nhân quyền, Chuyển đổi Văn hóa và Thực hành Sáng tạo.

Đại học Victoria đào tạo cử nhân khoa học về Năng lượng Tái tạo và Năng lượng Bền vững hay ở bậc thạc sĩ là ngành Quản lý Môi trường của Đại học Otago. Tư duy bền vững giúp thế hệ trẻ xây dựng nền kinh tế nước nhà vững mạnh, chung tay khắc phục các vấn đề ô nhiễm, an sinh toàn cầu.

Mỗi năm, quốc gia này còn thu hút hơn 131.000 sinh viên đến từ hơn 180 quốc gia. New Zealand cũng được bình chọn là điểm đến du học yêu thích nhất năm 2019 (theo trang Educations.com). Số lượng du học sinh Việt Nam đến xứ sở Kiwi tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Kim Uyên