Lý do nên nhập học kỳ tháng 1/2020 tại Anh

Tham dự Ngày hội du học Anh quốc mùa thu 2019, học sinh có cơ hội nhận nhiều học bổng hấp dẫn kỳ nhập học tháng 1/2020.

Anh quốc có kỳ nhập học tháng một hàng năm

Nói đến du học, hầu hết mọi người quan tâm đến kỳ nhập học tháng 9 với suy nghĩ đây là kỳ nhập học chính, tất cả bậc học hay chuyên ngành đều chiêu sinh vào thời điểm này. Suy nghĩ đó khiến tỷ lệ cạnh tranh tăng cao và thời gian làm hồ sơ cũng như đợi thư nhập học của các trường bị chậm lại, đây là một trong những mặt hạn chế của kỳ nhập học tháng 9.

Trong khi đó, với kỳ nhập học tháng một, thời gian chuẩn bị hồ sơ, đợi thư mời học cũng như làm visa cũng sẽ rút ngắn đáng kể so với kỳ tháng 9 vì phần lớn số lượng hồ sơ mà nhà trường cũng như đại sứ quán phải giải quyết đã giảm đi rất nhiều.Số lượng các ngành học trong kỳ nhập học tháng một có thể hạn chế hơn so với kỳ tháng 9 nhưng chất lượng, giáo trình và thời gian học tập lại không có gì khác biệt. Số lượng học bổng trong đợt tháng một dành cho sinh viên vẫn hấp dẫn, trong khi tỷ lệ cạnh tranh "dễ thở" hơn đồng nghĩa cơ hội ứng tuyển và giành được học bổng của bạn cũng cao hơn.

Đặc biệt, với những bạn chưa thành công xin nhập học kỳ tháng 9/2019 nhưng lại không muốn chờ thêm một năm thì đây là cơ hội tốt. Tham dự Ngày hội du học Anh quốc mùa thu 2019 do SI-UK tổ chức, phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ đại diện 8 ngôi trường danh tiếng, hai đơn vị cung cấp chương trình chuyển tiếp và dễ dàng tìm kiếm cơ hội du học vào tháng 1/2020.

Hà Nội: 17h - 20h thứ Sáu ngày 20/9 tại Khách sạn Melia Hanoi, tầng 1, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

TP HCM: 14 - 17 Chủ Nhật ngày 22/9 tại SI-UK Ho Chi Minh Office, tầng 2 Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM

Gặp gỡ 8 ngôi trường uy tín tại Ngày hội du học Anh quốc mùa thu 2019

8 ngôi trường được SI-UK mời đến tham dự ngày hội du học để gặp gỡ và tư vấn cho các bạn trẻ bao gồm Durham University, University of East Anglia (UEA), University of Porthsmouth, University of Hertfordshire, Leeds Beckett University, Bournemouth University, University of Wales Trinity Saint David. Đây đều là những ngôi trường được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng uy tín về năng lực đào tạo hoặc nhận được nhiều lời khen ngợi vì chương trình học đa dạng, có tính thực tiễn cao cùng hệ sinh thái học tập tạo nên nhiều giá trị tích cực cho sinh viên, có thể kể đến:

- Trường Durham University, University of East Anglia, University of Porthsmouth lần lượt đứng thứ 4, thứ 14 và thứ 40 trong Complete University Guide 2019.

Khuôn viên trường University of East Anglia.

- Trường University of Hertfordshire được trao giải Guardian University Award cho Trải nghiệm sinh viên năm 2015 và 95.2% sinh viên của trường đã tìm được việc làm hoặc chuyển tiếp lên bậc học nâng cao trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

- Trường Bournemouth University là đại học duy nhất của Vương quốc Anh có Trung tâm Chất lượng cao cho thực hành truyền thông, có Trung tâm Chất lượng cao cho ngành Du lịch theo đánh giá của tổ chức Liên hợp quốc về Du lịch thế giới.

- Trường University of Wales Trinity Saint David thuộc diện chương trình Tier 4 Pilot, là chương trình ưu tiên đặc biệt, chỉ có 27 trường đại học tại Anh được tham gia chương trình này. Sinh viên được tối giản các giấy tờ về visa khi nộp hồ sơ xin xét duyệt visa, visa được cấp gia hạn đến 6 tháng sau khi hoàn thành khóa học.

Ngoài ra, hai đơn vị nổi tiếng cung cấp chương trình chuyển tiếp đại học là Study Group và Bellerby College cũng tham gia chương trình. Ngoài ra, khi tham dự sự kiện, bạn sẽ có cơ hội:

- Gặp gỡ trực tiếp đại diện tuyển sinh của 8 ngôi trường đại học uy tín;

- Nhận học bổng trị giá 100%, 70%, 50%, 30% học phí từ các trường;

- Được tư vấn 1-1 từ những tư vấn viên chuyên nghiệp của SI-UK;

- Lắng nghe kinh nghiệm thực tế từ du học sinh;

- Được tư vấn luyện thi IELTS hiệu quả;

- Nhận những ưu đãi đặc biệt như: tặng 100% lệ phí thi IELTS hoặc tặng lệ phí xin visa nhanh;

- Tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để nhận những phần quà như: vé xem phim CGV, sách, ly sứ, sổ bút, áo thun...

Quà tặng cho người tham dự sự kiện Ngày hội du học Anh quốc mùa Thu 2019.

SI-UK là tổ chức giáo dục quốc tế có trụ sở tại London, và là đại diện tuyển sinh của hệ thống các trường đại học uy tín hàng đầu Anh quốc. Thành lập từ năm 2005, qua 14 năm phát triển, SI-UK đã có 28 văn phòng đại diện đặt tại 17 quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi năm, hơn 400 cuộc gặp gỡ được xúc tiến giữa các văn phòng toàn cầu với đại diện các trường để mang đến hàng nghìn cơ hội du học cho các sinh viên tin tưởng lựa chọn SI-UK.