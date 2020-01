Thứ năm, 23/1/2020, 16:00 (GMT+7)

Lỗi ngữ pháp cần tránh khi viết bài luận tiếng Anh

Dùng sai các giới từ như "for", "on", "at" tưởng chừng là lỗi nhỏ trong bài luận nhưng có thể khiến hồ sơ du học của bạn bị mất điểm.

Một thành viên của nhóm marketing quốc tế tại King's College London (Vương quốc Anh) cho rằng việc viết đúng ngữ pháp là điều bắt buộc trong các bài luận cá nhân. Một bài luận đầy lỗi sai sẽ khiến người đọc nghĩ người viết không đủ năng lực và không chuyên nghiệp, bất kể họ thành thạo như thế nào trong lĩnh vực của họ. Nó chắc chắn sẽ là một bất lợi cho người nộp đơn nếu bài luận được so sánh với những bài viết khác tốt hơn. Do đó, chuyên gia này khuyên các ứng viên nên đưa các bài luận cho một số người đọc và soát lỗi giúp để đảm bảo không có bất kỳ lỗi nào trong sản phẩm cuối cùng, đặc biệt là ở thời điểm thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học khắp thế giới đang cận kề. GS Tim Bale (Đại học Queen Mary London, Vương quốc Anh) cũng nhắc nhở các ứng viên nên "kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra" bài luận và các giấy tờ trong hồ sơ. Cho rằng lỗi ngữ pháp là không đáng có nhưng giáo sư này khẳng định nhà tuyển sinh còn xem xét nhiều vấn đề khác trong hồ sơ du học nên ứng viên không nên quá lo lắng. Ảnh: Shutterstock Dưới đây là những lỗi ngữ pháp phổ biến được đưa ra bởi các sinh viên quốc tế hay chuyên gia tư vấn tuyển sinh: 1. Nhầm lẫn trong việc sử dụng "effect" và "affect". 2. Lỗi liên quan đến từ đồng âm - các từ phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau, ví dụ "course" (khoá học) và "coarse" (thô lỗ). 3. Sử dụng cách viết tiếng Anh - Mỹ thay vì Anh - Anh hoặc ngược lại (tuỳ thuộc vào quốc gia có đại học mà bạn nộp hồ sơ), chẳng hạn "color" thay vì "colour". 4. Sử dụng sai, lạm dụng từ "about". 5. Thiếu hoặc lạm dụng dấu nháy đơn. 6. Sử dụng nhiều lần từ "said" hoặc "because" trong câu đơn. 7. Câu quá dài. 8. Vấn đề cú pháp (cách cấu trúc câu). 9. Thiếu hoặc sử dụng sai mạo từ như "a", "the". 10. Không chắc chắn danh từ số ít hay số nhiều và cách chia động từ sau chúng. 11. Sử dụng không chính sách các liên từ như "althought", "therefore", "whereas". 12. Sử dụng sai giới từ như "for", "on", "at". Dương Tâm (Theo THE)