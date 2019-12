Lợi ích của khóa dự bị đại học, cao đẳng

Khóa dự bị đại học hoặc học lên đại học thông qua con đường một năm cao đẳng (tương đương với năm nhất đại học - sau đó lên năm hai đại học) có nhiều lợi ích như:

- Cung cấp kiến thức đại cương về nhiều lĩnh vực sẽ học ở đại học: Quản trị Kinh doanh hoặc Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

- Củng cố tiếng Anh, ngay cả khi tiếng Anh bạn đã đạt 5.5 hay 7.0 IELTS thì đó chỉ là thi cử, tiếng Anh trong giao tiếp thực tế rất linh hoạt và có nhiều yếu tố khác như phương ngữ, tốc độ nói nhanh, nhất là khi bạn ngồi trong giảng đường cùng hàng trăm sinh viên, sẽ không có ai đợi bạn;

- Trang bị kỹ năng và phương pháp học tập ở bậc đại học: cách ghi bài, học bài, tra cứu thông tin, trích dẫn thông tin, viết luận, thuyết trình, làm việc theo nhóm, giao tiếp và làm việc với giảng viên...

- Giúp bạn có thời gian làm quen với môi trường sống và học tập, trước khi vào gian đoạn căng thẳng hơn là đại học.

Các chương trình dự bị đại học và cao đẳng liên thông

Các trường đại học Anh, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore... đều đào tạo chương trình dự bị đại học hoặc Diploma liên thông lên đại học.

Lộ trình học

- Hết lớp 11 vào dự bị đại học rồi lên năm thứ nhất đại học; tổng thời gian là 4 năm để xong đại học;

- Hết lớp 12 - vào cao đẳng (tương đương năm nhất đại học) - liên thông lên năm thứ hai đại học, tổng thời gian là 3 năm để xong đại học.

Các trường và học bổng cho dự bị đại học/ Diploma

Danh sách hơn 200 trường Anh, 30 trường New Zealand, gần 100 tại Australia, gần 30 trường tại Singapore và 40 trường tại Malaysia xem tại đây.

Các học bổng được xét First come- first served vì vậy học sinh, sinh viên quan tâm, gửi bản scan các giấy tờ cho Đức Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn để check hồ sơ và tư vấn miễn phí. Hồ sơ bao gồm:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ của hai năm gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu (trang có ảnh và chữ ký) - nếu có;

- Thành tích học tập - phấn đấu khác - nếu có.

Triển lãm du học toàn cầu tháng 1/2020

Phụ huynh và học sinh, sinh viên muốn nắm bắt cơ hội học bổng du học, việc làm, định cư sau tốt nghiệp tại Australia, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand... cùng các chuyên gia giáo dục và đại diện hơn 60 trường hàng đầu, có thể tham gia triển lãm do Đức Anh tổ chức:

- Hà Nội: 14h-18h, ngày 22/2/2020 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;

- TP HCM: 9h-13h, ngày 23/2/2020 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do, hoặc đăng ký tham dự trước để có cơ hội nhận ưu đãi đến 10 triệu đồng. Đăng ký tại đây Thông tin thêm, liên hệ hotline: 09887 09698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn.

Hỗ trợ từ Đức Anh A&T

- Tư vấn chọn trường và ngành học - bạn có thể chọn thoải mái và Đức Anh chỉ gửi bạn đến trường có chất lượng đào tạo cao;

- Xin học, xin học bổng cao nếu bạn đủ điều kiện;

- Luyện và tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A thay thế cho IELTS/ TOEFL để bạn du học nhanh chóng, thuận tiện;

- Xin visa du học và theo sát hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học;

- Tư vấn làm việc trên toàn cầu và nhất là tại Australia, Mỹ, Canada, Anh mà không cần visa (theo dự thảo chính sách mới);

- Bố trí ăn ở nơi hợp lý nhất cho các du học sinh;

- Tư vấn việc làm thêm 20h/ tuần trong khi du học;

- Tư vấn việc ở lại làm việc 1-3 năm sau khi học xong;

- Cung cấp thông tin về việc xin định cư ngay sau khi sinh viên đủ điều kiện;

- Tư vấn mua nhà ở tại New Zealand cho các du học sinh, phụ huynh. Lưu ý: nhà tại New Zealand khá rẻ so với các nước khác, khiến việc định cư trở nên dễ chịu, nhất là với giới trẻ.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh - Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 - TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995 - Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915 - Email: duhoc@ducanh.edu.vn - Website: ducanhduhoc.vn/

