Kinh nghiệm giành học bổng của cô gái đỗ 9 trường tại Anh và Australia

Nguyễn Thị Ngọc Lan (22 tuổi, quê Hải Dương) giành học bổng toàn phần Think Big của Đại học Bristol (Anh) trị giá 20.000 bảng Anh cho một năm học thạc sĩ.

Năm 2019, Nguyễn Thị Ngọc Lan, cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, đỗ vào 8 trường đại học tại Anh và một trường tại Australia là Đại học Melbourne (top 1 ở Australia, top 32 thế giới). Cô chọn học bổng Think Big tại Đại học Bristol và từ chối Đại học Melbourne (Australia) cùng bảy trường tại Anh gồm: Leeds, Nottingham, Huddersfield, Stirling, Belfast, Liverpool và Birmingham.

Ngọc Lan đã chia sẻ kinh nghiệm giành học bổng Think Big.

Đối tượng nhận học bổng

- Tất cả bậc từ đại học tới thạc sĩ.

- Chỉ dành cho sinh viên quốc tế, chọn khóa taught course (thay vì research) và toàn thời gian.

Giá trị học bổng

- 5 suất trị giá 20.000 bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng).

- 10 suất 10.000 bảng Anh.

- 20 suất (hoặc 15) trị giá 5000 bảng Anh.

Sự cạnh tranh

Think Big là suất học bổng gần như cao nhất và giá trị lớn nhất của Đại học Bristol, tổng cộng được 35 suất cho toàn bộ sinh viên thế giới nên sự cạnh tranh rất lớn. Năm qua, ngoài tôi còn một bạn nữa, cũng là người Việt Nam, giành học bổng Think Big. Do đó, tuy cạnh tranh cao không có nghĩa bạn không có cơ hội.

Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ảnh: Thanh Hằng

Bài luận

Ứng viên cần nộp bài luận học bổng riêng, trả lời 3 câu hỏi, không quá 200 từ cho mỗi câu.

- We are looking to support the brightest and best individuals who will actively contribute to the development of their nation in the future. Please describe any special attributes or accomplishments that you think make you deserving of a Think Big scholarship? (Chúng tôi đang tìm cách hỗ trợ cá nhân sáng giá và tốt nhất, người sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước họ trong tương lai. Vui lòng mô tả bất kỳ tính cách hoặc thành tích đặc biệt mà bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng nhận được học bổng Think Big?).

Để trả lời câu hỏi này, mọi người nên đưa ra những thành tích cụ thể (đặc biệt về nghiên cứu thì càng tốt, vì trường có vẻ rất thích và chú trọng tới nghiên cứu khoa học). Bên cạnh đó, bạn đừng quên nói về sự cố gắng của bản thân, cũng như sự tác động của những dự án tới việc thay đổi bản thân, rộng hơn là xã hội. Vì được giới hạn 200 chữ, bài viết nên cực kỳ ngắn gọn và chọn ra những điểm nào tốt nhất về mình thay vì nói lan man.

- We are looking for scholars who will be great ambassadors for the University. Please give an example of when you have recently contributed to your community? (Chúng tôi đang tìm kiếm các học giả sẽ là đại sứ tuyệt vời cho Đại học Bristol. Hãy cho một ví dụ về việc gần đây bạn đã đóng góp gì cho cộng đồng của mình?).

Như tôi đã nói, các trường ở nước ngoài rất thích học sinh tham gia vào hoạt động cộng đồng, vì vậy đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, thích tham gia vào các dự án cộng đồng và có đóng góp cho xã hội được chú ý. Tuy nhiên, rất nhiều bạn hỏi tôi: "Em không tham gia câu lạc bộ, cũng không thi gì thì nên viết như thế nào?". Kể cả khi tham gia các cuộc thi và câu lạc bộ thì cũng chưa hẳn đã là hoạt động xã hội, quan trọng là cách bạn trả lời nó như thế nào.

Ví dụ, tôi từng tham gia một dự án khởi nghiệp về "Sản xuất quần lót tre có xử lý kháng khuẩn Chitosan cho nữ giới". Tôi đã chọn nó như điểm sáng nhất trong hồ sơ của mình khi trả lời câu hỏi này. Mặc dù tôi chưa đưa được sản phẩm tới tay người tiêu dùng, chưa quyên góp được nhiều tiền cho xã hội, ít nhất trong suy nghĩ, tôi đã có những ý tưởng khởi nghiệp vì xã hội như vậy.

Nguyễn Thị Ngọc Lan (bên phải) cùng hai sinh viên Việt Nam tại Đại học Bristol. Ảnh: Fanpage University of Bristol.

- We would like to support students who have clear goals for their future. Please explain how studying your chosen programme at the University of Bristol will help you to ‘Think Big’ and shape your plans after graduation? (Chúng tôi muốn hỗ trợ những sinh viên có mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Hãy giải thích việc học chương trình bạn đã chọn tại Đại học Bristol sẽ giúp bạn "Nghĩ lớn" và định hình kế hoạch của bạn sau khi tốt nghiệp như thế nào?).

Tôi tin bất kỳ trường nào cũng sẽ hỏi câu này vì đây là lý do bạn chọn học bổng và dự định tương lai của bạn. Tôi đánh giá đây là câu hỏi khó. Với 200 từ, bạn nên chia thành hai đoạn trả lời riêng, mỗi đoạn 100 từ, cho hai ý của câu hỏi.

Với câu hỏi đầu tiên là tại sao chọn học bổng, tôi nghĩ bạn không nên đưa ra những câu trả lời như nhà nghèo, không có điều kiện, cần tiền... vì Think Big không giống học bổng ở Việt Nam khi thuộc diện nghèo thì mới được xét. Bạn nên trả lời rằng dù biết sự cạnh tranh của học bổng này rất cao, khi hướng tới và đặt mục tiêu đạt học bổng, bản thân sẽ hoàn thiện hơn. Để có thể đăng ký học bổng này, tôi đã chuẩn bị suốt một thời gian dài, từ việc học tiếng Anh, cố gắng học tập trên lớp, hoạt động ngoại khóa... Tóm lại, học bổng này sẽ hiện thực hóa mọi mơ ước của tôi, trở thành sinh viên của một đại học danh giá.

Với câu hỏi còn lại dự định của bạn trong tương lai, đây là câu hỏi cá nhân, không ai giống ai. Tuy nhiên, thay vì đưa ra ước mơ quá viển vông, bạn nên đưa ra một dự định cụ thể và giải thích tại sao bạn muốn trở thành như vậy. Bạn có thể trả lời vì điều đó giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của tôi về học bổng Think Big, tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng form học bổng này cho hầu hết trường khác ở Anh ví dụ: Leeds (luận một bài không quá 750 từ), Liverpool, Stirling (không quá 600 từ), Huddersfield... Nhìn chung, tất cả bài luận xin học bổng đều muốn bạn trả lời cả ba câu hỏi trên, nên lời khuyên của tôi là hãy chuẩn bị một bài luận học bổng cho thật tốt và dùng chung cho các trường bạn nộp. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp được mọi người trong việc chuẩn bị hồ sơ du học sắp tới.

Nguyễn Thị Ngọc Lan