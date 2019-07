Hội thảo Giải pháp tối ưu chinh phục Đại học Harvard, Yale

Sự kiện giúp học sinh, sinh viên Việt Nam tìm hiểu về dịch vụ Cố Vấn Học Thuật của The Edge trước khi chuẩn bị du học ở đại học hàng đầu của Mỹ như Harvard, Yale...

The Edge Learning Center tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi hội thảo "Giải pháp tối ưu chinh phục đại học hàng đầu tại Mỹ - Admissions Consulting - Trợ thủ đắc lực của bạn" vào lúc 9h-12h ngày 3/8/2019 tại 68 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Ngoài ra, để tìm hiểu cụ thể hơn về dịch vụ Cố Vấn Học Thuật của The Edge, phụ huynh và học sinh có thể đến ngay Trung tâm Anh ngữ Học thuật The Edge nhận tư vấn miễn phí.

Để đưa ra quyết định đi du học ở những nước có nền giáo dục tốt như Anh, Mỹ, Canada; hay muốn giành nhiều suất học bổng của nhiều trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale... luôn là mối quan tâm của nhiều bạn trẻ và phụ huynh.

Thực tế, nhiều học sinh - sinh viên Việt Nam đều tự tìm hiểu những câu hỏi trên và loay hoay mãi mà không có một lộ trình cụ thể trong học tập. Hoặc có thể sinh viên nhận sự trợ giúp từ nhiều trung tâm tư vấn du học, nhưng đó là khi các bạn có ý định đi du học, nhưng lại không có bằng SAT, IELTS. Một số bạn không chuẩn bị kịp bài luận xuất sắc, hoạt động ngoại khóa đầy đủ... Tất cả điều này rất dễ khiến các bạn trẻ, gia đình chán nản, phải bỏ dở giấc mơ đi du học và chinh phục được đỉnh cao của tri thức.

Suốt hơn 10 năm làm việc, The Edge đã xét duyệt hơn tổng 10.000 hồ sơ mỗi năm và giúp cho hàng trăm bạn trẻ thực hiện giấc mơ chinh phục các trường đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Australia, Canada hay Singapore.

Đội ngũ của The Edge Việt Nam từng là những du học sinh, cựu sinh viên của các trường Đại học Yale, Đại học California Irvine... nên phần nào hiểu những khó khăn, bất cập trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thành bài luận, nộp đơn và chuẩn bị phỏng vấn. Vì vậy, với dịch vụ cố vấn học thuật tại The Edge, các bạn trẻ Việt Nam sẽ được trang bị đầy đủ hành trang cho chặng đường đến với nhiều trường đại học hàng đầu thế giới.

The Edge Việt Nam là Trung tâm Anh ngữ Học thuật đại đầu tiên tại Việt Nam của The Edge Hong Kong. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, The Edge đã giúp đỡ hàng nghìn học viên trên toàn châu Á vượt qua các bài test khắt khe và mở đường đến với những ngôi trường hàng đầu thế giới như: Harvard, Yale, MIT, Stanford, Oxford, NUS.

