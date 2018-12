Hội thảo du học về hai trường đại học hàng đầu New Zealand

New Zealand là một trong những nước được nhiều sinh viên Việt Nam chọn du học bởi nền giáo dục chất lượng cao, người học có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống văn hóa đặc sắc, đất nước an toàn và đáng sống.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh có cái nhìn chân thực hơn về đất nước cũng như hai trường đại học được xếp hạng cao nhất xứ sở kiwi là University of Auckland, Auckland University of Technology, Koru Education tổ chức buổi hội thảo du học New Zealand.

Chương trình diễn ra vào lúc 8h30-11h30, ngày 1/4, tại phòng Drawing 2, khách sạn Park Hyatt Saigon, số 2 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM.

New Zealand nổi tiếng là quốc gia có chỉ số cao hàng đầu thế giới về chất lượng sống và giáo dục.

University of Auckland (UOA)

Thành lập năm 1883, là đại học số một New Zealand về quy mô và chất lượng. UOA nằm trong Top 1% các trường đại học tốt nhất trên thế giới (theo khảo sát của QS Universities Ranking và Times Higher Education).

Là ngôi nhà chung của hơn 44.000 sinh viên, trong đó 6.000 du học sinh quốc tế đến từ 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, UOA có 8 khoa, 9 học viện nghiên cứu và 40 trung tâm khảo sát.

Các lĩnh vực đào tạo chính của UOA gồm: Nghệ thuật, Kinh doanh, Sáng tạo - Công nghiệp, Giáo dục - Hoạt động xã hội, Kỹ thuật, Luật, Dược - Khoa học Sức khỏe, Khoa học.

Thế mạnh của UOA là nghiên cứu và sáng tạo, được đánh giá rất cao không chỉ ở New Zealand mà trên thế giới. Riêng khu vực Châu Đại Dương năm 2016, UOA xếp hạng nhất về tính sáng tạo và hạng 27 trong bình chọn “Reuter Top 75: Asia’s Most Innovative Universities”.

UOA là đại học dẫn đầu New Zealand.

Với cơ sở học tập hiện đại, sinh viên UOA có cơ hội phát huy tối đa khả năng cá nhân. Ngoài kiến thức sâu rộng được lĩnh hội từ các giảng viên tài năng của trường, sinh viên UOA có nhiều thuận lợi sau khi tốt nghiệp nhờ danh tiếng và mạng lưới đối tác của trường không chỉ ở New Zealand mà khắp thế giới.

Auckland University of Technology (AUT)

Thành lập năm 1895, tiền thân là trường Kỹ thuật Auckland, AUT là trường đại học trẻ và phát triển nhanh nhất New Zealand.

AUT hiện là đại học lớn thứ 2 New Zealand với hơn 28.000 sinh viên theo học các khóa cử nhân và sau đại học.

Các lĩnh vực đào tạo chính tại AUT gồm: Mỹ thuật - Thiết kế, Kinh doanh, Công nghệ sáng tạo, Truyền thông, Giáo dục, Kỹ thuật - Máy tính, Khoa học sức khỏe, Quản trị khách sạn - Du lịch - Sự kiện, Luật.

AUT sở hữu môi trường giáo dục năng động và thực tiễn.

Nhiều môn học của AUT nằm trong top đầu các bảng xếp hạng thế giới như: Nghệ thuật - Thiết kế (Top 100), Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch (Top 45), Thể thao (Top 100), Kế toán - Tài chính (Top 150).

Với sinh viên đến từ 140 quốc gia và 5.000 đối tác trong ngành công nghiệp khắp nơi trên thế giới, AUT là trường đa quốc gia nhất khu vực Châu Đại Dương và thứ 12 trên toàn cầu. Trường được trao tặng 5 sao theo tiêu chuẩn đánh giá của QS World Universities Rankings 2016 ở các hạng mục Quốc tế hóa, giảng dạy, khả năng tuyển dụng và cơ sở vật chất.

88% sinh viên tốt nghiệp ở trường tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

Koru là biểu tượng cho sự phát triển và thịnh vượng của người New Zealand. Koru Education là công ty tư vấn du học chuyên biệt về New Zealand, đại diện chính thức cho các trường đại học, học viện, cao đẳng nghề và trung học hàng đầu xứ sở kiwi.

