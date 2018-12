Hội thảo 'Du học tiết kiệm cùng Học viện MDIS'

Học viện MDIS kết hợp cùng Du học toàn cầu ASCI tổ chức hội thảo du học Singapore "Du học tiết kiệm cùng Học viện MDIS" dành cho phụ huynh và học sinh đang có dự định du học Singapore. Ngay cả khi bạn không có dự định học tại Học viện MDIS, những lời tư vấn cụ thể và chính xác từ Hiệu trưởng Eric Kuan về ngành học, khả năng định cư - làm việc... cũng sẽ giúp bạn có lộ trình du học tiết kiệm và thành công.

Hội thảo sẽ diễn ra vào 14h, thứ Bày, ngày 17/9, tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; và vào 9h, Chủ nhật, ngày 18/9, tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội. Diễn giả của hội thảo là tiến sĩ Eric Kuan - hiệu trưởng Học viện phát triển quản lý Singapore – MDIS. Để đảm bảo chất lượng của hội thảo, ban tổ chức sẽ giới hạn tối đa 30 khách mời một địa điểm. Đăng ký tại đây hoặc liên hệ hotline: 0944 788 798, email: hn@duhoctoancau.com để được sắp xếp và chuẩn bị tốt nhất.

Lớp học thiết kế thời trang tại Học viện MDIS.

Đặc biệt, các khách mời tại hội thảo sẽ được bốc thăm trúng thưởng một va ly du lịch cao cấp trị giá 1,5 triệu đồng tại hội thảo; hỗ trợ xin học bổng lên tới 4.000 SGD; miễn phí dịch vụ tư vấn, dịch thuật trị giá 300 USD; hỗ trợ xin thư mời, xin visa du học Singapore. Ngoài ra, chương trình còn tặng vé máy bay Vietnam Airlines cho học sinh và cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi dành cho người thân đi cùng.

MDIS được bình chọn thuộc top 3 trường tư tốt nhất Singapore và là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp, lâu đời tại đây. Trường được Chính phủ Singapore trao chứng nhận danh giá như EduTrust, TUV... Trường có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tập đoàn lớn tại Singapore và thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lớp học thực hành ngành truyền thông tại MDIS.

Chương trình đào tạo tại trường có chất lượng cao, liên kết và cấp bằng bởi các đại học danh tiếng tại Australia, Pháp, Anh, Mỹ... Ngành học của trường đa dạng, chương trình học mang tính ứng dụng thực tế cao. Sinh viên được thực hành và tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp lớn. Đây là một trong những trường đầu tư và có trang thiết bị tốt nhất cho sinh viên. Cộng đồng sinh viên quốc tế tại trường hùng mạnh, đến từ 82 quốc gia.

MDIS cũng là một trong những học viện đào tạo ngành du lịch và quản trị nhà hàng tốt nhất Singapore (theo Edupoll). Ngoài ra, trường có chương trình đào tạo ngành truyền thông theo kiểu Mỹ. Sinh viên được giảng dạy bởi 100% giảng viên của Đại học Oklahoma, Mỹ.

Sinh viên Du học toàn cầu ASCI tại MDIS tham gia sự kiện ngoại khóa.

Du học tại Singapore, sinh viên sẽ có cơ hội lấy bằng của các trường danh tiếng tại Anh, Australia, Mỹ... Bạn còn được huyển tiếp sang Anh, Australia, Mỹ... dễ dàng sau một năm học tại Singapore. Chi phí du học tại Singapore tiết kiệm hơn so với Anh, Australia, Mỹ. Du học sinh có thể rút ngắn thời gian học lên đến 2 năm so với việc học tại Việt Nam. Thủ tục nhập học, xin visa đơn giản; an ninh đảm bảo.

Công ty tư vấn Du học toàn cầu ASCI là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn định hướng du học, hoàn thiện hồ sơ và luyện phỏng vấn visa. Với hơn 11 năm hoạt động, Du học toàn cầu ASCI tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tương lai thành đạt của học sinh Việt Nam thông qua các chương trình du học và giao lưu văn hóa. Website: duhoctoancau.com; toiduhocsingapore.vn. Hotline:0944 788 798. Email: hn@duhoctoancau.com.

(Nguồn: ASCI)