Hội thảo định hướng, tiết kiệm chi phí du học Mỹ

Những bạn quan tâm du học Mỹ và đang tìm kiếm trường đại học chất lượng tốt tại Mỹ với các thế mạnh về chương trình kinh doanh, tiết kiệm chi phí và thời gian du học, có thể tham dự hội thảo du học Mỹ và giao lưu với đại diện trường Southern New Hampshire University. Hội thảo diễn ra vào 9h – 12h, Chủ nhật, ngày 15/5, tại Liberty Central Saigon Riverside Hotel, 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Hội thảo lần này có sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt - Ms.MacKenzie Hizon, Giám đốc tuyển sinh quốc tế của SHNU tại Việt Nam.

Theo học tại Southern New Hampshire, sinh viên có thể lấy bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong 4 năm với chi phí cạnh tranh.

Tại buổi hội thảo, phụ huynh và học sinh sẽ có được tư vấn miễn phí thông tin về trường, các chương trình học thuật và quá trình nộp hồ sơ nhập học. Hội thảo cũng cung cấp thông tin học bổng mới nhất và cách thức nộp đơn xin học bổng du học Mỹ. Các bạn sẽ giao lưu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc quy trình thủ tục xin visa du học Mỹ. Đăng ký tham dự hội thảo tại đây hoặc qua hotline: 091 373 4944 (Ms. Diễm) hoặc 098 841 0043 (Ms. Nang).

Southern New Hampshire (SNHU) là trường đại học tư thục, phi lợi nhuận, tọa lạc tại Manchester, New Hampshire. Trường đạt nhiều giải thưởng và được kiểm định cấp khu vực, cung cấp hơn 150 chương trình bậc đại học và sau đại học, đặc biệt ở chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý, khoa học thông tin và máy tính, kế toán, giáo dục và trên 20 chương trình chuyên biệt về MBA. Thế mạnh của trường là chương trình học sáng tạo, chương trình kinh doanh thế mạnh, sinh viên có cơ hội lấy bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong 4 năm với chi phí cạnh tranh, chuyển tiếp tín chỉ linh hoạt.

Sinh viên theo học tại trường SNHU có ưu thế tiết kiệm chi phí và thời gian học, ngoài ra còn có cơ hội thực tập trong quá trình học tại Mỹ.

Trường xếp hạng 12 chương trình sáng tạo toàn cầu; có thế mạnh về đào tạo quản trị kinh doanh. Sinh viên lấy bằng cử nhân và thạc sĩ trong 4 năm với chi phí cạnh tranh. Chi phí hương trình MBA một năm của trường khoảng 25.000 USD. Sinh viên có thể chuyển tiếp tín chỉ linh hoạt. Trường có cộng đồng sinh viên năng động; nhà ở ngay trong khuôn viên trường; đào tạo việc làm. Trường không yêu cầu bằng cấp SAT - GMAT - GRE.

Tại Southern New Hamshire, sinh viên đại học ở tất cả chương trình đều có cơ hội thực tập tại các công ty để nâng đơn vị học trình cho việc lấy bằng. Những sinh viên có kinh nghiệm được trả lương với kỳ thực tập này. Đối với những sinh viên học sau đại học thì chương trình thực tập được dành cho các bạn học ba kỳ liên tiếp và đạt 18 đơn vị học trình trở lên. Những sinh viên không được trả lương cho kỳ thực tập cũng vẫn coi việc thực tập là một cơ hội nhằm áp dụng bài học vào thực tế công việc, tự tin hơn trong tương lai, cơ hội kiểm tra ngành nghề sớm, hiểu biết về mối quan hệ trong công việc, tăng thêm thu nhập để chi tiêu cho bản thân.

New Hampshire được đánh giá thuộc top ba bang an toàn nhất nước Mỹ.

Sinh viên quốc tế chiếm đến 20% tổng số sinh viên SNHU, đến từ hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. New Hampshire được đánh giá thuộc top ba bang an toàn nhất nước Mỹ. Fast Company đã gọi Southern New Hampshire University là tổ chức tiên tiến thứ 12 trên thế giới trong danh sách 50 công ty tiên tiến nhất toàn cầu (World’s 50 Most Innovative Companies). SNHU được xếp cùng hạng với những công ty, tập đoàn nổi tiếng như Apple, Google, HBO, đồng thời được xếp trên hạng các công ty, tổ chức như Liên đoàn Bóng đá quốc gia, Starbucks hay LinkedIn. Thêm vào đó, trường cũng liên tục được công nhận là một trong những trường đại học tốt nhất để làm việc.

Liên hệ Công ty Tư vấn du học Quốc Anh IEC: Địa chỉ: 86 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3 925 0945 – 3 925 3980.

Email: info@quocanh.edu.vn.

Website: quocanh.edu.vn.

Facebook: facebook.com/DuHocQuocAnhIEC.

(Nguồn: Công ty Tư vấn du học Quốc Anh IEC)