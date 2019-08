Học viện Cảnh sát nhân dân lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,12

Vẫn là ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, thí sinh nam phía Bắc thi khối A01 chỉ cần đạt 19,62 điểm, thấp nhất trường.

STT Tổ hợp Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ 1. Nghiệp vụ Cảnh sát phía Bắc 1.1. Đối với Nam: 1 A01 19.62 2 C03 23.00 3 D01 19.88 1.2. Đối với Nữ: 1 A01 26.69 Tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19 2 C03 27.12 3 D01 26.89 2. Nghiệp vụ Cảnh sát phía Nam 2.1. Đối với Nam: 1 A01 22.91 2 C03 23.32 3 D01 20.15 2.2. Đối với Nữ: 1 A01 25.62 2 C03 26.14 3 D01 25.44 3. Gửi đào tạo ngành Y 1 B00 19.92

Năm 2019, Bộ Công an giao cho Học viện Cảnh sát nhân dân 675 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh năm 2019 của khối trường công an được thay đổi theo hướng xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét tuyển) và kết quả học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển). Những mùa tuyển sinh năm trước, khối trường này chỉ xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.

Theo cách thức mới, điểm xét tuyển vào các trường công an sẽ gồm: điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT; điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.