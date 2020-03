Học sinh THPT nhiều tỉnh tiếp tục nghỉ học

Sau một tuần đi học, học sinh THPT ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế lại được nghỉ đến hết 15/3, do Việt Nam ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm nCoV.

Học sinh khối 12 sẽ nghỉ học từ ngày 9 đến 15/3 vì "diễn biến phức tạp của Covid-19, đặc biệt là ca nhiễm thứ 17 tại Hà Nội", văn bản thông báo nghỉ học do Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nêu rõ.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết đã thông báo ngay cho học sinh cũng như phụ huynh về lịch nghỉ học. Để đảm bảo cho học sinh cuối cấp ôn luyện kiến thức, nhà trường đã giao cho các tổ chuyên môn soạn nội dung ôn tập, đăng tải lên web để học sinh tải về máy và sau một thời gian nhất định, giáo viên sẽ công bố đáp án để học sinh đối chiếu.

Thầy Hưng cho biết, nhà trường cũng nghiên cứu đến phương án dạy học online trong mùa dịch, nhưng gặp khó khăn là các thiết bị hiện không đồng bộ. "Có thể Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia", thầy Hưng dự đoán.

Ngày 2/3, hơn 38.000 học sinh THPT Thừa Thiên Huế quay trở lại trường học. Ảnh: Ngọc Minh.

Tại Thừa Thiên Huế, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ học đến ngày 15/3 để phòng tránh dịch, theo quyết định ký ngày 8/3 của Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Quyết định này đã thay đổi so với một ngày trước, do Việt Nam ghi nhận thêm nhiều nhiều ca nhiễm nCoV mới. Tại cuộc họp trưa 7/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến 15/3. Riêng 38.000 học sinh THPT tiếp tục đến trường.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, Học viện Âm nhạc Huế, Văn phòng Học viện Hành chính quốc gia tại Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trường Trung cấp Phật học Huế xem xét quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Nhận được công văn của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế cũng gửi thông báo về các trường cho sinh viên nghỉ học đến ngày 15/3.

Sau kỳ nghỉ Tết 8-16 ngày, 22 triệu học sinh cả nước đã nghỉ một tháng phòng Covid-19. Đến ngày 2/3, học sinh THPT ở 60 tỉnh thành đã trở lại trường, riêng trẻ mầm non, tiểu học, THCS theo kế hoạch nghỉ hết ngày 8/3 hoặc 15/3. Đến hôm nay, khoảng 40 tỉnh thành cho học sinh nghỉ hết 8/3 tiếp tục gia hạn nghỉ.

Đến hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 13 người nhiễm nCoV, trong đó Hà Nội, Quảng Ninh mỗi địa phương 4 người; Đà Nẵng, Lào Cai mỗi địa phương 2; Ninh Bình một người.