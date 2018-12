Học bổng tới 50% tại các trường trung học hàng đầu Mỹ

Trong tháng 10, Capstone Việt Nam tổ chức "Hội thảo du học kiến tạo tương lai rộng mở tại trường nội trú hàng đầu của Mỹ". Chương trình có sự tham gia của đại diện các trường thuộc tổ chức giáo dục hàng đầu Nord Anglia Education. Đó là thầy Bruce Fawcett - Trợ lý giám đốc (Assistant Head of School) Trường North Broward Preparatory School (NBPS); cô Ruth Lahnston - Cố vấn sinh viên quốc tế ( International Student Advisor) Trường Windermere Preparatory School (WPS).

Sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng vào 16h - 19h, Thứ Tư ngày 10/10, khách sạn Novotel, 36 Bạch Đằng; tại Hà Nội vào 14h30 - 17h30 thứ Bảy ngày 13/10, khách sạn Movenpick 83A Lý Thường Kiệt. Đăng ký và tham dự miễn phí tại đây. Xem thông tin chi tiết về buổi hội thảo tại đây.

Học sinh đến phỏng vấn học bổng (lên tới 50%) cần mang theo bảng điểm 3 năm gần nhất và chứng nhận điểm các bài thi tiếng Anh (nếu có).

North Broward Preparatory School cung cấp chất lượng giảng dạy tiên tiến cùng trang thiết bị hiện đại.

North Broward Preparatory School (NBPS) và Windermere Preparatory School (WPS) thuộc tổ chức giáo dục hàng đầu Nord Anglia với thành tích nhóm 5 trường đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp: Harvard University, Duke University, Yale University, Boston University, Brown University. Theo đó, hệ thống trường thuộc Nord Anglia nhận được sự tin tưởng và quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh.

North Broward Preparatory School (NBPS)

NBPS là ngôi trường nội trú thuộc bang Florida. Trường cung cấp chất lượng giảng dạy tiên tiến cùng trang thiết bị hiện đại với khuôn viên rộng thoáng. Hàng năm trường còn có chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế với các cơ hội học bổng lên tới 50% dành cho những bạn có thành tích học tập xuất sắc.

Trường cung cấp các khóa học danh dự (Honor), nâng cao (AP), Tú tài Quốc tế (IB) - đây đều là những chương trình giảng dạy uy tín, chất lượng - là tấm giấy "thông hành" khi nộp hồ sơ vào các trường đại học hàng đầu nước Mỹ sau khi tốt nghiệp.

100% học sinh NBPS sau khi tốt nghiệp được chấp nhận vào các trường đại học và cao đẳng danh tiếng như Yale, MIT, Harvard, Boston University, NYU, Columbia, Cornell, Duke, University of Florida, University of the Arts-London...

Windermere Preparatory School (WPS)

Windermere là trường Trung học tư thục nội trú duy nhất trong khu vực giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Trường đạt tiêu chuẩn "vàng" trong giáo trình trung học với tỷ lệ đỗ hàng năm vượt xa tỷ lệ đỗ trung bình của IB thế giới.

Ngoài ra, trường cung cấp các chương trình học chất lượng cao từ lớp 9 đến lớp 12, giảng dạy đầy đủ các chương trình trung học phổ thông, khóa học danh dự (Honor), nâng cao (AP), Tú tài Quốc tế (IB). Hầu hết môn học của lớp 9 và 10 đều được dạy chuyên sâu hoặc ở trình độ IB.

WPS cung cấp các chương trình học chất lượng cao từ lớp 9 đến lớp 12.

NBPS và WPS được công nhận trên toàn thế giới. Học tập tại những ngôi trường này đồng nghĩa học sinh được tiếp cận với môi trường học tập chuẩn quốc tế - bàn đạp vững chắc cho tương lai.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn du học chuyên nghiệp, các triển lãm và hội thảo du học quốc tế của Capstone Việt Nam luôn thu hút sự tham dự của phụ huynh, học sinh bởi những khác biệt và giá trị mà Capstone mang lại. Văn phòng Hà Nội : 8C Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm; ĐT: 0942 244 186 Văn phòng TP HCM : 22 Trần Quý Khoách, Tân Định, quận1; ĐT: 0918215445 Website: www.capstonevietnam.com

(Nguồn: Capstone Việt Nam)