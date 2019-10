Học bổng tới 100% tại Triển lãm du học quốc tế bậc trung học

Triển lãm do Capstone Việt Nam tổ chức tháng 10 quy tụ gần 50 trường THPT hàng đầu từ Mỹ, Canada, Đức... cùng cơ hội học bổng tới 100%.

Thời gian và địa điểm tổ chức triển lãm:

Hà Nội: 14h -17h30 thứ Bảy ngày 26/10 tại khách sạn Hilton, 1 Lê Thánh Tông

TP HCM: 9h30-13h Chủ nhật ngày 27/10 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1

Triển lãm do Capstone Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh.

Lý do nên tham dự triển lãm

1. Tư vấn miễn phí và trực tiếp từ gần 50 trường trung học quốc tế hàng đầu

Các trường trung học tham gia triển lãm du học do Capstone tổ chức được chọn lọc kỹ lưỡng từ các tiêu chí quan trọng như: chương trình đào tạo uy tín, cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến, môi trường an toàn, tiện nghi, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Là đơn vị tư vấn du học uy tín tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, các triển lãm du học của Capstone được nhiều phụ huynh chọn lựa là nơi tìm hiểu thông tin và hoàn thành hồ sơ du học cho các em học sinh. Tại triển lãm các em sẽ được trao đổi trực tiếp với đại diện trường đồng thời miễn phí tư vấn từ hơn 500 trường đối tác khác của Capstone. Cơ hội này sẽ giúp các em có những thông tin chính xác về trường, tìm ra ngôi trường phù hợp với bản thân và tiếp cận cơ hội nhận học bổng cao (lên tới 100%).

Danh sách học bổng tiêu biểu của một số trường tham dự (đang tiếp tục cập nhật)

1. United World College (Changshu): lên đến 100% học phí

2. W2G Consulting GmbH (hệ thống 10 trường của Đức, học bằng tiếng Anh): lên đến 20.000 bảng.

3. Annie Wright Schools: 5.000 - 15.000 USD (khoảng 350 triệu đồng)

4. Christchurch School: lên tới 19.000 USD (khoảng 440 triệu đồng)

5. Maine Central Institute: 15.000 - 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng)

6. North Cedar Academy: lên đến 25.000 USD (khoảng 575 triệu đồng)

7. Oldfields School: 5.000 - 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng)

8. St. Thomas More School: 15.000 - 26.000 USD (khoảng 600 triệu đồng)

9. Totino-Grace High School: 500 - 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng)

10. The Darrow School: 0 - 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng)

11. Haven International School: 1.000 CAD

12. Niagara Christian Collegiate: 500 - 8.000 CAD.

2. Bước đệm vững chắc để chinh phục các trường đại học danh tiếng

Triển lãm quy tụ gần 50 trường trung học quốc tế hàng đầu. Rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp từ các trường trong danh sách tham dự triển lãm đã đạt học bổng cao và học tập thành công tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ như: University of Harvard, University of Chicago, John Hopkins University, University of Washington, Washington State University, Carnegie Mellon University...

Ưu điểm nổi bật hơn cả là sự đồng hành của các cố vấn của trường trong quá trình hỗ trợ học sinh chuẩn bị và lên kế hoạch nộp hồ sơ nhằm đảm bảo sự thành công tối đa trong việc nộp hồ sơ và xin học bổng vào đại học của các em học sinh.

Các cố vấn của trường sẽ hỗ trợ học sinh chuẩn bị và lên kế hoạch nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng.

3. Cơ hội phỏng vấn thử với cựu hiệu trưởng trường Oldfields

Đối với những bạn lo lắng về buổi phỏng vấn học bổng và muốn nâng cơ hội nhận học bổng cao, các em đều nhận được cơ hội đặc biệt: Đăng ký Phỏng vấn thử với ngài Taylor Smith - Cựu Hiệu trưởng trường Oldfields, tốt nghiệp thạc sĩ giáo dục của đại học John Hopkins (đứng thứ 10 nước Mỹ - Usnews, thứ 21 toàn thế giới - US ranking). Với hơn 17 năm kinh nghiệm là hiệu trưởng các trường nội trú và ngoại trú Mỹ, cố vấn giáo dục cao cấp tại Bắc Mỹ của Capstone Việt Nam để giúp các em học sinh đúc kết kinh nghiệm phỏng vấn học bổng với các trường trung học nội trú và ngoại trú.

Tại sự kiện, học sinh, sinh viên có cơ hội phỏng vấn học bổng THPT cùng chuyên gia cao cấp.

4. Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác

Không chỉ mang tới cho phụ huynh và các bạn học sinh cơ hội tiếp cận thông tin khách quan về các trường và chương trình học, sự kiện triển lãm du học còn mang đến những quà tặng hấp dẫn:

- Miễn phí tư vấn hồ sơ hơn 500 đối tác;

- Tặng 2 triệu đồng phí dịch thuật và 3,5 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn visa;

- Bốc thăm trúng thưởng quà xanh - bình nước Detox, gấu, gối Caps, gói tư vấn "Career Coach" trị giá 4 triệu đồng.

- Voucher trị giá 500.000 đồng từ hãng American Airlines/ hỗ trợ miễn phí dịch vụ đặt vé máy bay.

